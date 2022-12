﻿Holstein Kiel: Van den Bergh löst Vertrag auf – Intensives Schlitten-Training

Kiel. Es ist das Ende einer über fünfjährigen Beziehung: Holstein Kiel und Außenverteidiger Johannes van den Bergh haben sich in beidseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des Vertrags des 36-Jährigen geeinigt. Das teilte der Zweitligist am Sonnabend am Rande der öffentlichen Trainingseinheit mit.

Van den Bergh stand nur noch auf dem Abstellgleis

„Er hat durch seine Erfahrung und seine Persönlichkeit seinen Teil zu den erfolgreichen Jahren in der zweiten Liga beigetragen. Wir danken Jojo sehr und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute“, wurde KSV-Sportchef Uwe Stöver in der Meldung zitiert. „Johannes van den Bergh hat als einer der dienstältesten Spieler die sportliche Entwicklung des Vereins mit geprägt.“

Der Routinier selbst ergänzte: „Ich werde mich an viele schöne und auch einige bittere Momente gerne zurückerinnern. Nun haben wir aber gemeinsam entschieden, meinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Ich danke allen Wegbegleitern für die vergangenen fünfeinhalb Jahre.“ Ob der 36-Jährige nach seiner Station in Kiel die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, ist unklar. In der Hinrunde der aktuellen Saison kam van den Bergh gerade einmal auf vier kurze Einsätze in der Liga und ein Spiel im DFB-Pokal. Seit Ende August stand der gebürtige Viersener nicht mehr im Kader der Störche.

Finn Porath (links), Hauke Wahl und alle anderen Holstein-Profis mussten nach dem Training noch Gewichte über den Platz ziehen. © Quelle: Patrick Nawe

Holstein Kiel: Zweieinhalb Stunden Training bei minus sechs Grad

Während van den Berghs Zukunft offenbleibt, mussten seine Noch-Teamkollegen von Holstein Kiel am Sonnabend in Projensdorf schuften. Lediglich Fabian Reese und Marco Komenda traten noch etwas kürzer. Ansonsten scheuchte Trainer Marcel Rapp seine Schützlinge in mehreren Lauf- und Spielformen bei knapp minus sechs Grad über den extra freigeschaufelten Kunstrasen.

Nach einem Abschlussspiel über insgesamt vier kurze Halbzeiten mussten die KSV-Profis mit Athletiktrainer Lasse Bork noch Schlitten mit Gewichten über den Platz ziehen. Erst nach rund zweieinhalb Stunden Training beendete Rapp die für die Störche anstrengende Einheit.