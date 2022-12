Holstein Kiel verlängert mit NLZ-Direktor Dominic Peitz bis 2026

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel setzt auf Kontinuität im Nachwuchsbereich und hat den Vertrag mit Ex-Profi Dominic Peitz, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der Klub am Mittwochmittag bekannt.

Sportchef Uwe Stöver: „Dominic Peitz ein akribischer und sehr engagierter Mitarbeiter“

„Wir haben Dominic im Sommer 2020 bewusst die Möglichkeit gegeben, bei uns seine ersten beruflichen Schritte nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Fußballprofi zu machen – und er hat seitdem bewiesen, dass er alles mitbringt, um die Position des NLZ-Direktors optimal auszufüllen, sodass wir gerne auch in Zukunft weiter mit ihm zusammenarbeiten wollen“, wird KSV Geschäftsführer Uwe Stöver in der Mitteilung zitiert. „Dominic ist ein akribischer und sehr engagierter Arbeiter, hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres Nachwuchsleistungszentrums beigetragen und profitiert natürlich auch davon, dass er in seiner aktiven Zeit sowohl als junger Spieler beim SV Werder Bremen als auch später als Routinier beim 1. FSV Mainz 05 die Abläufe und Strukturen in einem NLZ selbst kennengelernt hat und folglich seine eigenen Erfahrungen in die tägliche Arbeit einbringen kann.“

Auch Peitz freut sich auf die nächsten Jahre bei den Störchen, sagte: „Zunächst möchte ich mich noch einmal dafür bedanken, auch weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen der KSV für diesen wichtigen Aufgabenbereich geschenkt zu bekommen. Mir bereitet die Arbeit mit meinen Kollegen sowie unseren Nachwuchsspielern hier bei Holstein Kiel enorm viel Freude und ich bin hochmotiviert, unseren eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen Mitarbeitenden des NLZ und des Vereins in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

Peitz absolvierte in seiner aktiven Karriere als Fußballprofi insgesamt 430 Partien. Von Juli 2016 bis Januar 2019 bestritt der ehemalige defensive Mittelfeldspieler insgesamt 67 Pflichtspiele im Holstein-Trikot und war in dieser Zeit Teil der Mannschaft, die in der Saison 2016/17 zunächst den Zweitliga-Aufstieg schaffte und in der folgenden Spielzeit als Tabellendritter erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den direkten Durchmarsch in die erste Bundesliga verpasste.