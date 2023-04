Holstein Kiel verlängert Vertrag von Torwart-Talent Tyler Dogan

Im eigenen Nachwuchs hat Holstein Kiel mit seinem wohl größten Torwart-Talent Nägel mit Köpfen gemacht: U 19-Keeper Tyler Dogan wird auch in Zukunft das Störche-Trikot tragen. Der 17-Jährige soll ab Sommer in der U 23 auflaufen.

Kiel. Holstein Kiel hat sich über den kommenden Sommer hinaus die Dienste von Torwart-Talent Tyler Dogan gesichert. Der 17-Jährige, der bereits im Wintertrainingslager im spanischen Oliva Nova bei den Profis mitmischen durfte, soll in Zukunft bei der U 23 der Störche auflaufen und unterschrieb bei der KSV einen Vertrag bis 30. Juni 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr. In der aktuellen Spielzeit in der U 19-Bundesliga kam Dogan auf zwölf Einsätze, im November feierte er zudem sein Debüt in der türkischen U 18-Nationalmannschaft.

„Wir haben Tylers positive Entwicklung genau beobachtet. Auch im Wintertrainingslager in Oliva Nova konnten wir uns von seinen Qualitäten überzeugen“, begründete KSV-Sportchef Uwe Stöver das Vorgehen des Vereins. Dogan, der aktuell die Gemeinschaftsschule Friedrichsort besucht und im Leistungssport-Campus „Altenholzer Hafen“ wohnt, arbeitet neben seinem sportlichen Weg auch an seinem Abitur.

Profi-Torwarttrainer Borger lobt Dogan-Fähigkeiten

„Hier bei Holstein finde ich perfekte Bedingungen vor, um mich sowohl aus sportlicher als auch aus schulischer Sicht optimal weiterzuentwickeln, so dass ich mich freue, mit dem Übergang zur U 23 den nächsten Schritt zu machen und weiterhin das Holstein-Trikot tragen zu dürfen“, wird Dogan in der Vereinsmitteilung zitiert. Auch Profi-Torwarttrainer Patrik Borger lobte den Youngster. „Wir waren von Tylers fußballerischen und charakterlichen Fähigkeiten schon seit geraumer Zeit überzeugt. Spätestens im Trainingslager in Spanien hat er nochmals unter Beweis gestellt, was für ein toller Mensch und Torhüter er ist“, sagte Borger. Auch in einigen Profi-Trainingseinheiten in Kiel durfte Dogan bereits mitmischen.

Dogan kam im Sommer 2020 aus der U 16 des SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt an die Förde und spielte seitdem für die Nachwuchsleistungsteams der Störche. Bei der Vertragsverlängerung handelt es sich nicht um einen Profivertrag – allerdings ist die KSV nach Informationen unserer Redaktion bestrebt, Dogan mittelfristig an die Profis heranzuführen.