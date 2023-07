Holstein Kiel verliert Testspiel gegen Hannover 96 mit 1:2

Kostenfrei bis 16:37 Uhr lesen

American Football in Kiel

Baltic Hurricanes: In Berlin geht’s ums gute Sommergefühl

Ob die Kiel Baltic Hurricanes versöhnt in die Sommerpause starten können, entscheidet sich am Sonnabend, wenn sie bei den Berlin Adlern in der Hauptstadt antreten. Wie stehen die Chancen auf den zweiten Saisonsieg der American Footballer?