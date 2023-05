Holstein Kiel sichert sich Sturm-Talent Aurel Wagbe aus Wolfsburg

Kiel. Holstein Kiel hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison offiziell gemacht. Wie die Störche am Montagnachmittag verkündeten, wird Offensiv-Talent Aurel Wagbe in der kommenden Spielzeit das KSV-Trikot tragen. Der ehemalige deutsche U 18-Nationalspieler kommt aus der U 19-Bundesliga-Mannschaft des VfL Wolfsburg und gilt als herausragendes Angriffstalent. Nach Informationen unserer Redaktion waren neben der KSV auch Bundesligst Hertha BSC, sowie aus der Zweiten Liga der Hamburger SV, der FC St. Pauli oder auch Hansa Rostock an einer Verpflichtung des schnellen Stürmers interessiert. Wagbe unterschrieb bei Holstein Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Stöver lobt Wagbe als „dynamischen Spieler für den Flügel“

„Holstein Kiel ist schon seit Jahren ein interessanter Verein für junge Spieler. Eine für mich sehr interessante sportliche Ausrichtung und das spürbare Vertrauen der Verantwortlichen haben mich voll überzeugt“, wird der 19-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. „Mein Ziel ist es, mich hier schnell einzuleben, mit Freude und Energie in die Vorbereitung zu gehen und mich nach und nach in der Mannschaft zu etablieren.“

KSV-Sportchef Uwe Stöver ist voll des Lobes für den Neuzugang. „Aurel ist ein schneller und dynamischer Spieler für den linken Flügel. Zudem ist er dribbelstark und bringt Spielintelligenz mit. Wir sind überzeugt davon, dass Aurel sein Potenzial zeigen und bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, so Stöver, der ergänzte: „Unser sportliches Konzept ist auch darauf ausgerichtet, mit jungen, technisch gut ausgebildeten Spielern wie Aurel Wagbe zu arbeiten und sie besser zu machen.“

Ausbildung beim HSV und Wolfsburg – Spiele in der Youth League

Wagbe wurde am Rande Hamburgs in Reinbek geboren und in der Jugend des SC Eilbek, des USC Paloma und anschließend beim Hamburger SV ausgebildet. Seit der U 16 durchlief der heute 19-Jährige alle Jugendmannschaften des VfL Wolfsburg und spielte in der vergangenen Saison sogar in sechs Partien in der Uefa Youth League mit. Nach Informationen unserer Redaktion zählt Wagbe ab Sommer fest zum Profi-Kader der Störche und soll auch die Vorbereitung bei den Profis absolvieren. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf insgesamt 16 Einsätze in der U 19-Bundesliga.