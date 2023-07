﻿Holsteins Timo Becker kämpft sich zurück: „Ich bin nicht der Vernünftige“

Timo Becker will in dieser Saison bei Holstein Kiel als Führungsspieler, wenn nicht sogar als Kapitän vorangehen. Doch nun wirft den 26-Jährigen ein Anriss des Syndesmosebandes zurück. Den Mut verliert Becker dennoch nicht – genauso wie seine Haltung.

Oetz. Schweren Schrittes schleppte sich Timo Becker am vergangenen Sonntag den Berg hinauf zum Teamhotel von Holstein Kiel im Trainingslager in Oetz. Der linke Fuß steckte noch in einem Spezialschuh, aber der kürzlich festgestellte Anriss des Syndesmosebandes soll dem 26-Jährigen nicht länger die Laune vermiesen. Becker flachst mit seinen Kollegen, sorgt am Trainingsplatz regelmäßig für gute Stimmung. Auch wenn der Außenverteidiger noch nicht wieder im Training dabei sein darf: Becker ist froh, bei der Mannschaft zu sein. „Ich muss mich bei der medizinischen Abteilung bedanken, die sich sehr bemüht hat, dass ich mitkommen kann. Wir haben drei Physios und einen Arzt dabei. Das ist super für mich. So kann ich rund um die Uhr behandelt werden“, weiß Becker die Chance zu schätzen, alle neuen Kollegen von Beginn an kennenzulernen.