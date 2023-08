Holstein Kiel: Voll auf Kurs in DFB-Pokal und Zweiter Liga

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

und ein frisches „Ahoi“ aus der zweiten Runde des DFB-Pokals. Was war das am vergangenen Wochenende für ein grandioser Auftritt der Kieler in Gütersloh? Sogar außerhalb der Landeshauptstadt war viel Lob zu lesen, der Gegner spendete neidlos anerkennenden Applaus. So viel zum Thema, was auf den Rängen geschah – auf dem Feld hat sich die Mannschaft am Ende auch noch mit 2:0 durchgesetzt.

Dass Holstein Kiel im Heidewald nicht Schlagseite erlitt, war zu einem großen Teil der Verdienst von Mittelstürmer Hólmbert Fridjónsson. Nach seinem Last-Minute-Treffer zum 1:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig erzielte der Isländer beim 2:0 in Ostwestfalen gleich beide Treffer. Das trägt zu einer positiven Grundstimmung des 30-Jährigen bei, es gibt aber noch weitere Gründe.

Wer die Auszeichnung „Man of the Match“ am Ende verdient hatte, darum muss sich Fridjónsson am ehesten mit Timon Weiner streiten. Auch mit ein wenig Glück konnte Weiner seinen Kasten sauberhalten und war dabei nicht nur einmal die Endstation für die hochmotivierten Regionalliga-Spieler. Dank des 24-Jährigen bleibt die KSV auf Kurs. Könnte sich dadurch ein neuer Kampf um die Nummer eins entwickeln? In der vergangenen Saison hatte Cheftrainer Marcel Rapp ja häufiger rotieren lassen...

Nach drei absolvierten Pflichtspielen lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass es dem Trainerteam trotz des XXL-Umbruchs im Sommer anscheinend recht schnell gelungen ist, eine neue schlagkräftige Mannschaft zu formen. Bleibt die Frage, ob bei Holstein Kiel noch der eine oder andere Spieler von Bord geht. Während unter anderem bei Nico Carrera eine Leihe angestrebt wird, ließ Sportchef Uwe Stöver durchblicken, dass der Verein Joshua Mees gerne verkaufen würde, Störche-Coach Marcel Rapp und Mees selbst könnten sich aber auch mit einem Verbleib anfreunden.

Am Wochenende will Trainer Rapp sein Team erst einmal gegen den FCM auf festen Kurs durch Riff und Sturm halten. Dafür wird ihm wohl auch Kapitän Philipp Sander wieder zur Verfügung stehen, der im Pokal aussetzen musste. Ob auf Magdeburger Seite hingegen Ex-Storch Ahmet Arslan zum Einsatz kommt, scheint hingegen unklar. Diese und andere Fragen werden am Sonntag ab 13.30 Uhr im Liveticker auf KN online beantwortet. Bis dahin ein schönes Wochenende und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.

Zitat der Woche

Ich bin mehr so der spanische Isländer. Hólmbert Fridjónsson, entspricht nicht dem Stereotyp eines Isländers und wünscht sich in Kiel besseres Wetter.

Bild der Woche

Norddeutsches Wetter in Ostwestfalen: Marko Ivezic bekam genau wie der Rest des Teams und der gesamte Gästeblock einen ordentlichen Regenguss ab. © Quelle: IMAGO/RHR-Foto

