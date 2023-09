Holstein Kiel: Voll fokussiert auf den Besuch der „alten Dame“

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

geht es Ihnen auch so, dass der Frust über die 1:5-Klatsche am Millerntor fast wieder vergessen ist? Der Blick auf die Tabelle ist aus Sicht von Holstein Kiel immer noch sehr positiv und am Sonntag steht mit dem Besuch der „alten Dame“ schon das nächste Highlight im Holstein-Stadion (ab 13.30 im Liveticker auf KN-online) an. Klingt wie ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt, ist aber einfach ein weiterer Beweis für eine attraktive Zweite Liga.

Zur Attraktivität zählen natürlich auch viele Tore – allerdings möchte Holstein Kiel auf keinen Fall gegen die Hertha so schnell in Rückstand geraten, wie es gegen den FC St. Pauli der Fall war. Bei den Kiezkickern stand es durch zwei Traumtore bereits nach sieben Minuten 0:2. Wie kann man das verhindern? KSV-Torwarttrainer Patrik Borger sagt: „Wir wollen auch die Unhaltbaren halten.“ Klingt zunächst einmal recht simpel, könnte aber schwer sein.

Sicherlich wird Störche-Keeper Timon Weiner am Sonntag auch von seinem ehemaligen Mannschaftskammeraden Fabian Reese geprüft werden. Der 25-jährige Linksaußen hat sich in der Hauptstadt und beim neuen Verein gut eingelebt. In einem Gespräch mit den Kieler Nachrichten verriet Reese ganz nebenbei, auf wen die Störche besonders acht geben müssen.

Als kleine Motivation für Holstein Kiel könnte auch das letzte Aufeinandertreffen mit der Hertha herhalten. Als Regionalligist schmissen die Störche den Favoriten, bei dem unter anderem die Weltmeister Marcelinho und Luizão kickten, im Jahr 2002 aus dem DFB-Pokal. Einer, der heute bei der KSV im Aufsichtsrat sitzt, kann sich noch ganz besonders an das Spiel erinnern. Daniel Jurgeleit saß beim Sieg im Elfmeterschießen interimsweise auf der Bank.

Falls es in der Defensive der Störche durch verletzungsbedingte Ausfälle etwas eng wird: Güner Kopuk, der vor 21 Jahren gegen die Hertha defensiv groß auftrumpfte, spielt seit Sommer wieder aktiv Fußball bei Fortuna Wellsee. Vielleicht ist da ja noch ein Leihgeschäft möglich. „Güni“ ist inzwischen zwar 50 Jahre alt, für eine „alte Dame“ könnte es aber noch reichen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen zunächst ein schönes Wochenende und ein erfolgreiches Spiel!





Herzlichst,

Matthias Hermann, Holstein-Reporter





Zitat der Woche

„Wir sagen immer: Man kann jeden Ball halten, man muss nur das Richtige machen.“ KSV-Torwarttrainer Patrik Borger will eine weitere 1:5-Klatsche verhindern.

Bild der Woche

Etwas übermotiviert: Lewis Holtby wurde gegen den FC St. Pauli zur Halbzeit eingewechselt und wurde 23 Minuten später – akut gelbrot-gefährdet – wieder ausgewechselt. Zu Holtbys Ehrenrettung: In dieser Zeit erzielte er den Holstein-Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3. © Quelle: IMAGO/KBS-Picture





Lesenswerte Artikel in dieser Woche

