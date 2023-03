﻿Vor drei Monaten wollte Alexander Mühling bei Holstein Kiel noch verlängern

Holstein Kiel verliert das nächste prägende Gesicht der vergangenen Jahre. Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte, wird Alexander Mühling seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ein Sinneswandel des 30-Jährigen, der seit 2016 in Diensten der Störche steht.

Kiel. Der personelle Umbruch beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nimmt immer massivere Formen an. Am Montagnachmittag verkündeten die Störche die Trennung von Mittelfel-Routinier Alexander Mühling zum Saisonende. Der 30-Jährige werde seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Kieler nach sieben Jahren verlassen, so die offizielle Diktion der KSV-Pressemitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der dienstälteste Profi und Top-Torschütze des Kieler Zweitliga-Historie geht von Bord

Mit Mühling verlieren die Nordlichter nicht nur den dienstältesten Profi (232 Pflichtspiele, 175 Zweitliga-Einsätze) des Kaders. Der 1,86 m große Blondschopf ist mit 38 Treffern zugleich der Top-Torschütze der Kieler Zweitliga-Historie und mit 20 verwandelten Elfmetern bei nur drei Fehlschüssen einer der sichersten Strafstoß-Experten im Bundesliga-Unterhaus. Der gebürtige Oberhausener feierte mit den Störchen 2017 den Zweitliga-Aufstieg, verpasste 2018 und 2021 nur knapp den Sprung in die Erste Liga und hatte 2021 großen Anteil am Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Bis zu dieser Serie zählte Mühling zu den Dauerbrennern auf dem Rasen, sein Wort besaß auch ohne laute Töne abseits der Spielfläche Gewicht.

Abschied statt Verlängerung: Ein Sinneswandel in nur drei Monaten

„Als ich vor knapp sieben Jahren zu Holstein gewechselt bin, hätte ich nicht erwartet, dass ich so lange im Verein bleiben würde. Es war die mit Abstand längste, prägendste und schönste Station meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich nicht nur im Verein, sondern mit meiner Familie hier in der Region immer sehr wolhlgefühlt“, so der derzeit in Kronshagen wohnende Mühling in der Klub-Mitteilung. 2017 hatte der dynamische Techniker seine Frau Celina in Kiel geheiratet, seine drei Kinder sind in der Landeshauptstadt geboren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch am 28. Dezember vergangenen Jahres hatte Mühling, der von der Agentur des ehemaligen KSV-Keepers Kenneth Kronholm („Kronnect GmbH“) beraten wird, mit Blick auf seine sportliche Zukunft gesagt: „Beide Seiten sind gewillt, dass es hier in Kiel für mich weitergeht.“ Fast auf den Tag genau drei Monate später erklärt der Ex-Stammspieler, der in der aktuellen Rückrunde von 720 möglichen nur in 125 Minuten zum Einsatz gekommen ist: „Nach vielen Jahren in Kiel habe ich nun allerdings den Wunsch, mich noch einmal verändern zu wollen und eine neue Herausforderung zu suchen.“

Branchenüblich: KSV-Sportchef Uwe Stöver bedankt sich für die Verdienste Mühlings

Hat die mangelnde sportliche Wertschätzung zu diesem Entschluss geführt oder ist alles nur eine Frage des Geldes? Holstein-Sportchef Uwe Stöver hält sich branchenüblich an die Standardsätze für derartige Anlässe: „Alexander hat in den vergangenen sieben Jahren große Verdienste um Holstein Kiel erworben und mit seinen guten Leistungen zum sportlichen Erfolg unseres Vereins beigetragen, wofür wir uns ganz herzlich bei ihm bedanken möchten. Wir wünschen Alexander für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren sportlichen Weg.“ Wohin es Mühling zieht, ist noch unbekannt.