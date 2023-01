Holstein Kiel vor Rückrunden-Start: Die Woche der Personalien

Nach einer langen Pause geht Holstein Kiel mit viel Optimismus in die Rückrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga. Gegner am Sonnabend (13 Uhr) ist die SpVgg Greuther Fürth – und schon jetzt ist klar, wer im Tor stehen wird. Auch andere Personalien sorgten diese Woche für Aufsehen. Zu lesen in „Holstein Kiel – Die Woche“.

können Sie sich noch an das letzte Heimspiel von Holstein Kiel erinnern? Zugegeben, das 1:1-Unentscheiden gegen Hannover 96 vom 11. November ist schon mehr als zwei Monate her. Zum Glück rollt aber auch im Holstein-Stadion ab Sonnabend wieder der Ball. Rechtzeitig zum Spiel gegen Greuther Fürth ist auch die Renovierung der Haupttribüne abgeschlossen, und das Vereinswappen ziert wieder die Außenfassade.

Statt ins Holstein-Stadion wird es für Nico Carrera im kommenden halben Jahr ins Stadion des FSV Zwickau gehen. Der 20-jährige Innenverteidiger soll mehr Spielminuten sammeln und das Team aus Westsachsen bei der Mission Klassenerhalt unterstützen. Zuvor hatte Carrera auch bei Waldhof Mannheim vorgespielt. Dass ein Leihgeschäft mit den Mannheimern trotz des guten Eindrucks, den Carrera hinterließ, nicht zustande kam, spielt nun keine Rolle mehr – bis Sommer geht es dennoch in die Dritte Liga.

Verliehen bis zur Winterpause war Stürmer Hólmbert Aron Fridjónsson. Direkt nach seiner Rückkehr vom norwegischen Eliteserien-Klub Lillestrøm SK hätten wohl nur wenige Holstein-Fans auf viele Einsätze für den 1,95 Meter großen Isländer gewettet. Dank zweier Tore in der Vorbereitung und stabiler Fitness führt bei der Nominierung des Störche-Kaders für das kommende Heimspiel aber nun wohl kein Weg mehr an „Berti“ vorbei. „Ein Kandidat für die Startelf ist er aber eher noch nicht“, verriet Holstein-Trainer Marcel Rapp allerdings bei der obligatorischen Pressekonferenz am Donnerstag.

Auf der Bank wird Fridjónsson neben dem in dieser Woche verpflichteten Torhüter Robin Himmelmann Platz nehmen können. Der Keeper war im Januar 2021 von Sportchef Andreas Bornemann und Ex-Coach Timo Schultz als eine Art Sündenbock überraschend beim FC St. Pauli aussortiert worden.

„Dass wir in einem Business arbeiten, in dem alle befristete Verträge haben und die Zeit dann irgendwann auch mal vorbei ist, dessen sind sich alle Beteiligten bewusst. Aber es geht auch immer darum, wie man das Ganze beendet. Das ist in meinem Fall nicht so gelaufen, wie ich es als Verantwortlicher machen würde“, fand Himmelmann in dieser Woche deutliche Worte. Vielleicht ist das unschöne Ende eine kleine Motivation, bis zum Wochenende rund um den 21. Mai die Nummer eins im Kasten der Störche zu werden. Denn dann geht es gegen die Ex-Kollegen vom Millerntor.

Dieses Wochenende heißt der Gegner allerdings erst einmal Greuther Fürth, und zwischen den Pfosten steht Tim Schreiber. Anstoß der Partie im Holstein-Stadion ist um 13 Uhr. Zu verfolgen natürlich bei uns im Liveticker auf KN-online.de.

Zitat der Woche

Wer mich kennt, weiß, dass ich mich jeden Tag, den ich bei Holstein Kiel sein werde, mit 100 Prozent Engagement und Leidenschaft für den Verein zerreißen werde. Fabian Reese – Holstein-Spieler – gab in der Winterpause seinen Wechsel zu Bundeligist Hertha BSC bekannt

Bild der Woche

Hólmbert Aron Fridjónsson (Mitte) ist im Holstein-Training vor Steven Skrzybski (li.) am Ball. Der Stürmer hat die Chance, am Sonnabend gegen Greuther Fürth in der Startelf zu stehen. © Quelle: Uwe Paesler

