﻿Holstein Kiel: Waldhof Mannheim kommt mit „Follower-Power“

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erwartet am kommenden Sonntag beim SV Waldhof Mannheim ein schwerer Ritt. Die Störche erwarten ein intensives und umkämpftes Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Waldhof hat mit der „Follower-Power“ eines Spielers aber einen Trumpf im Ärmel.

Kiel. Die großen Jubel-Stürme in Projensdorf blieben aus, als Holstein Kiel in der ersten Runde des DFB-Pokals, gezogen von Weltmeister Kevin Großkreuz, den SV Waldhof Mannheim zugelost bekam (Sonntag, 18 Uhr). Die Aufgabe für die Störche beim Drittligisten: sehr schwer. Erst kürzlich hatte Waldhof Anspruch auf einen Aufstieg in die Zweite Liga angemeldet. Mit einem klaren 3:1-Sieg bei Viktoria Köln setzte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ein erstes Ausrufezeichen zum Start in die neue Saison. Mannheim, die Heimatstadt von Autobauer Carl Benz, will endlich wieder wie Phönix aus der Asche emporsteigen, lieber Benz statt Opel fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Größer Vereinserfolg war der Aufstieg in die Bundesliga

Auf eine entsprechend schwere Aufgabe stellt sich KSV-Verteidiger Simon Lorenz ein. "Uns erwartet eine sehr gute Drittliga-Mannschaft. Mannheim spielt schnellen Fußball. Wer das Spiel am vergangenen Wochenende gesehen hat, der weiß, dass uns keine leichte Aufgabe erwartet."

Die Sehnsucht nach besseren Zeiten sind beim SVW groß. Über den wohl größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, den Aufstieg 1983 in die Bundesliga, sprechen sie bei Waldhof noch heute. Immerhin sieben Jahre dauerte die Zugehörigkeit des SVW im Fußball-Oberhaus an. 1990 folgte dann der Absturz des Traditionsklubs, der heute im Carl-Benz-Stadion spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwangsabstieg in die Oberliga – Zwei Lizenzentzüge

Es folgten gescheiterte Versuche des Wiederaufstiegs, 1997 musste Waldhof dann sogar in die Regionalliga absteigen. Damit verbunden verschärfte sich auch die finanzielle Krise des Klubs. 1999 klopfte man zwar wieder an der Tür zur Zweiten Liga, nach dem erneuten Abstieg im Jahr 2003 und dem Ausscheiden des umstrittenen Präsidenten Wilfried Gaul entwickelte sich die Krise beim SVW zunehmend zu einem Flächenbrand. Das Resultat: Der Verband verweigerte Waldhof die Lizenz für die Regionalliga, der Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg war die Folge. Mehrere erfolglose Versuche des Wiederaufstiegs folgten, ehe 2008 der Aufstieg in die neue Regionalliga gelang. Und trotzdem blieb die finanzielle Lage schwierig. Nur durch eine Finanzspritze in Höhe von 500 000 Euro von Dietmar Hopp gelang es den Mannheimern, die erneut drohende Insolvenz abzuwenden.

Ein weiterer Lizenzentzug und elf Jahre später meldete sich Waldhof 2019 durch einen 1:0-Sieg gegen Wormatia Worms zurück in Liga drei. Der große Wunsch der eigenen Anhänger ging in Erfüllung. Die Euphorie beim SVW ist ungebrochen. Eine entsprechend schwere Aufgabe erwartet auch KSV-Sportchef Uwe Stöver. "Es wird eine Herausforderung. Aber mit dem Anspruch, den wird haben, müssen wir auch in Mannheim bestehen."

Internet-Star sorgt für Hype bei Waldhof Mannheim

Bei den Gastgebern trifft Tradition auf Moderne. Deutlich wird das am Beispiel von Niklas-Wilson Sommer. Der 24-Jährige wechselte im Sommer vergangenen Jahres von DAC Dunajska Streda, aus der ersten slowakischen Liga, nach Mannheim. Was sich im ersten Moment wie ein normaler Transfer anhört, lässt bei vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Augen funkeln. Denn: Im Internet ist Sommer ein echter „Superstar“, hat bei Instagram mehr als eine halbe Million Follower. „Willy“, wie der gebürtige Dessauer genannt wird, streamt in seiner Freizeit auf der Videoplattform „Twitch“, verfolgte sein Hobby schon weit vor seiner Zeit als Profi.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf den Social Media Kanälen des SWV taucht der 24-Jährige aber nicht mehr als seine Teamkollegen auf. „Ich wurde als Spieler verpflichtet, nicht als Marken-Botschafter“, sagt Wilson.

Um so viel Geld geht es im DFB-Pokal Die Teilnahme am DFB-Pokal wird noch lukrativer. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird in dieser Saison ein neuer Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen an die teilnehmenden Teams ausgezahlt. Demnach erhält jeder Erstrunden-Teilnehmer 209 247 Euro aus den TV-Einnahmen und Erlösen durch die sechs Exklusivpartnerschaften für die Saison 2022/2023. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 30 000 Euro im Vergleich zur letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie. Für die Teilnahme an der zweiten Runde erhalten die Vereine weitere 418 494 Euro. Im Achtelfinale bekommen die Teilnehmer zusätzlich 836 988 Euro, im Viertelfinale 1 673 975 Euro und im Halbfinale 3 347 950 Euro. Der DFB-Pokalsieger 2023 kann im Finale mit Einnahmen von 4,32 Millionen Euro rechnen, der Finalverlierer erhält immerhin noch 2,88 Millionen Euro.

Dass der Spagat zwischen Tradition und Moderne auch schwierig ist, zeigt sich an Sommers Beispiel. Bei den Fans des SVW sei er nach eigenen Angaben nicht allzu beliebt, aufgrund seiner Aktivitäten als Influencer.

Der Drittligist freut sich dennoch über den Transfer. Einerseits gehörte Sommer in der vergangenen Saison zum festen Stamm und absolvierte 27 Spiele, zudem pilgern viele Fans nur wegen des 24-Jährigen ins Stadion und die Followerzahl des Instagram-Accounts der Mannheimer explodierte.

Fans kaufen Tickets wegen Sommer, Followerzahl steigt deutlich

Am kommenden Sonntag dürften Tradition und Moderne auf dem Platz aber keine übergeordnete Rolle spielen. Dann entscheiden (zunächst) nur die 90 Minuten auf dem Platz. Dort erwartet die KSV mit großer Wahrscheinlichkeit eine intensive und lautstarke Atmosphäre. Genau richtig für einen spannenden Pokal-Fight.