Start in die Saison

Start in die Saison

Start in die Saison Start in die Saison

Mikkel Zankel wächst in einer riesengroßen Sandkiste auf. Aber der Sechsjährige aus Trappenkamp baut keine Sandburgen – sondern steuert auf der Anlage des ADAC, die der MCE Tensfeld betreut, ein Cross-Motorrad. Beim Auftakt der Nordmeisterschaft gewann er in der Kinderklasse. Ein dänischer Namensvetter siegte in der Königsklasse.