﻿Holstein Kiel: Das bedeutet der 5:1-Sieg bei Hannover 96 für den Umbruch bei den Störchen

Kiel. Holstein Kiel hat das letzte Spiel der Saison bei Hannover 96 durch ein überzeugendes 5:1 für sich entschieden. Mit Fin Bartels und Fabian Reese drückten zwei Spieler der Partie ihren Stempel auf, die in der kommenden Saison nicht mehr dem Kader der Störche angehören werden. Gleichzeitig konnte Trainer Marcel Rapp beim Auswärtssieg den im Sommer anstehenden Umbruch bereits sanft einleiten: Mit Timon Weiner und Colin Kleine-Bekel durften gleich zwei Spieler erstmals Zweitligaluft schnuppern.

„Ich habe fünf Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Ich freue mich einfach, dass der Trainer mir die Chance gegeben hat“, sagte der überglückliche Weiner nach dem Schlusspfiff. „Ein superschöner Tag.“ Der Torhüter stand bei seinem lange erwarteten Profidebüt gleich zu Beginn voll im Fokus. Denn in der Anfangsviertelstunde waren es die von Stefan Leitl gecoachten 96er, die viel Druck machten und Holstein im Spielaufbau nicht zur Entfaltung kommen ließen. Der 24-jährige Keeper meisterte diese Phase vor einer Kulisse von 36 000 Zuschauern souverän.

Störche-Coach Rapp: „Timon strahlt eine unglaubliche Ruhe aus“

„Timon strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Man hatte nicht den Eindruck, dass da jemand im Tor steht, der sein erstes Profispiel macht“, lobte Störche-Coach Rapp den Debütanten. Rapp hatte Weiner in den letzten Wochen immer wieder gelobt, sich nach dem Ausfall von Robin Himmelmann vor dem KSC-Spiel aber für den erfahreneren Thomas Dähne entschieden. Vom überzeugenden Einstand in der Zweiten Liga war der Trainer aber dennoch nicht überrascht. „Seine Leistung heute im Spiel war die Bestätigung seiner Trainingsleistung. Gerade am Ball war er stark“, so der Trainer.

Holstein Kiel bereits zur Pause mit 3:0 vorne

Nachdem die Defensive von Holstein Kiel die Druckphase der Hausherren ohne Gegentreffer überstanden hatte, begannen die Störche mit ihrem Torfestival zum Saisonabschluss. Reese (21.), Becker (23.) und Pichler (45.) schraubten das Ergebnis bereits vor der Pause auf 3:0 hoch, ehe Bartels mit einem Doppelpack (59./62.) das Spiel endgültig zugunsten der KSV entschied. Der Ehrentreffer für Hannover gelang Ex-Storch Phil Neumann (72.). „Das Gegentor ärgert mich natürlich, aber da kann man an einem Tag wie heute drüber hinwegschauen“, wusste Timon Weiner sein Debüt ohne „weiße Weste“ einzuordnen.

Mit Colin Kleine-Bekel durfte ein weiterer Spieler seine ersten Zweitliga-Minuten sammeln, der ab Sommer fest zum Kader der Profis gehören wird. „Ich war einfach happy“, beschrieb der 20-Jährige, der im vergangenen Sommer aus der U 19 von Borussia Dortmund an die Förde gewechselt war, den Moment seiner Einwechslung in der 80. Minute. Auch für ihn war es ein perfekter Tag in Hannover: „Die Jungs hatten mit dem 5:1 aber auch schon gut vorgearbeitet“, so Kleine-Bekel.

Sein Trainer fand lobende Worte für den Innenverteidiger. Rapp macht aber gleichzeitig klar: „Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu gehen und das heißt, um seinen Platz kämpfen. In die Köpfe der jungen Spieler muss rein, dass sie in Konkurrenz mit den alten Spielern treten und mehr erreichen wollen.“

Ein Vorbild hierfür kann nicht nur Fabian Reese sein, auch die Entwicklung von Philipp Sander (25) darf als vorbildlich bezeichnet werden. In Hannover lieferte das Holsteiner Eigengewächs die Vorlagen zu den ersten beiden Toren. Auch Jonas Sterner (21) empfahl sich am Sonntag über 90 Minuten für mehr Einsatzzeiten in der kommenden Saison. Der von Holstein selbst eingeleitete Umbruch in der Sommerpause hat somit bereits auf dem Feld begonnen – mit einem positiven Ergebnis.

