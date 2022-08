﻿Holstein Kiel: Weiter Bangen um Marco Komenda

Noch vor zwei Wochen stand der Begriff Fehlstart im Raum, zwei Siege in Folge später scheint für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel die Sonne strahlend hell. Nur bei der Diagnose ihres Abwehrspielers Marco Komenda tappten die Störche am Montag offiziell noch im Dunklen.

Kiel. Erster Heimdreier, zwei Siege am Stück, das erste Punktspiel ohne Gegentor, als einzige Mannschaft der Konkurrenz nach vier Spieltagen ungeschlagen, Tabellenplatz fünf – samt und sonders gute Gründe für die Profis des im Steigflug befindlichen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, den freien Montag in vollen Zügen zu genießen.

Dies allerdings galt nicht für alle Störche. Defensivkraft Marco Komenda war zu Arztbesuchen gezwungen. Beim umjubelten 3:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonnabend hatte sich der 25-Jährige bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum verletzt, musste in der 65. Minute ausgewechselt werden. Die genaue Diagnose stand am frühen Montagabend noch aus. Es besteht weiter der Verdacht auf eine Adduktorenverletzung. Sogar eine längere Zwangspause scheint derzeit nicht ausgeschlossen.

Komenda fehlte schon in der vergangenen Saison lange verletzt

Ausgerechnet Komenda! Hatte sich der gebürtige Darmstädter, in dieser Serie als kopfballstarker Zweikämpfer und Torschütze (ein Treffer) eine feste Größe, doch schon in der ersten Partie der Vorsaison am 25. Juli 2021 beim 0:3 am Hamburger Millerntor einen Mittelfußbruch zugezogen, fehlte in der Folge 160 Tage.

An das sich andeutende neuerliche Pech seines Kollegen mochte Steven Skrzybski nach seinem Doppelpack gegen Braunschweig nicht denken. „Mit zwei Siegen im Rücken lebt es sich nächste Woche etwas leichter. Das ist aber nichts, auf dem wir uns ausruhen könnten“, so der 29-Jährige mit Blick auf das anstehende Top-Spiel beim Spitzeneiter SC Paderborn am kommenden Sonnabend (13 Uhr).

Holstein Kiel: Effektiv und zweikampfstark

Neben Skrzybski nominierte das Fachblatt "kicker" auch Holsteins Innenverteidiger Patrick Erras in seine "Elf des Tages". Und auch in wichtigen Statistik-Details liegen die Störche auf Platz eins des Unterhauses. Beispielsweise im Effektivitäts-Ranking: neun Treffer aus bislang 22 Chancen macht 40,9 Prozent. Zum Vergleich: Paderborn belegt in Sachen Chancenverwertung mit 36,7 Prozent Rang vier, der HSV (22,7 Prozent) "nur" Platz 13.

Dass die Kieler Standard-Künstler nach zuvor fünf Toren nach ruhenden Bällen (drei Ecken, zwei Elfmeter – Liga-Bestwert) am Sonnabend dreimal aus dem Spiel heraus getroffen hatten, darf als weiteres positives Achtungszeichen gewertet werden. Wie auch die Tatsache, dass die KSV Holstein mit Sturmspitze Benedikt Pichler (25) laut bundesliga.de den zweikampfstärksten Spieler der Zweiten Liga stellt.

Den aktuell größten Trumpf der Nordlichter indes bietet der Blick auf den Kader. Gegen Braunschweig stachen die Joker Alexander Mühling, Fabian Reese, Hauke Wahl und Aleksandar Ignjovski. Die Offensiv-Asse Fin Bartels und „Otschi“ Wriedt verbrachten den Arbeitsnachmittag gar ganz auf der Einwechselbank. Wohl dem, der solche Qualität in Hinterhand weiß.