Holstein Kiel will gegen Paderborn „Räume nutzen“

Wenn Holstein Kiel am Sonnabend auf den SC Paderborn trifft, ist es für KSV-Trainer Marcel Rapp auch ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten: SCP-Coach Lukas Kwasniok absolvierte gemeinsam mit Rapp unter anderem den Lehrgang zur C-Lizenz. Nun soll für den KSV-Trainer der erste Sieg gegen Kwasniok her.

Kiel. An den 25. September vergangenen Jahres denken Fans von Holstein Kiel gerne zurück. Unter der Regie von Dirk Bremser, damals Interimstrainer nach der Freistellung von Ole Werner, gewannen die Störche mit 2:1 beim SC Paderborn. Mehr noch: Holstein stieß die Ostwestfalen gleichzeitig auch vom Thron des Tabellenführers der Zweiten Liga. Das war genau vor 328 Tagen. Knapp ein Jahr später könnte sich diese Geschichte wiederholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorzeichen vor dem fünften Saisonspiel: Paderborn grüßt erneut vom Platz an der Sonne und hat mit elf Treffern die beste Offensive der Liga. Dem gegenüber stehen ungeschlagene Störche. Ein Spitzenspiel, auch wenn es KSV-Trainer Marcel Rapp anders betitelt. „Es ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die in guter Verfassung sind“, übte sich der 43-Jährige vor Anpfiff in Understatement.

Holstein Kiel setzt auf schnelle Konter gegen Paderborn

Rapp muss in Paderborn auf Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich), Lewis Holtby (Meniskus-OP), und Stefan Thesker (Aufbau nach Achillessehnenreizung) verzichten. Mit Mikkel Kirkeskov (nach Corona-Infektion) kommt ein KSV-Profi auf die Einsatzliste zurück. Der Respekt vor der starken Offensive der Paderborner um Stürmer Felix Platte (vier Tore in vier Spielen) ist dennoch groß. „Paderborn will Fußball spielen, hat gerade im Mittelfeld gute Fußballer. Sie wollen mit Tempo auf uns zu dribbeln, darauf stellen wir uns ein“, so Rapp, der auf die Kontersituationen setzt: „Da werden sich zwangsläufig Räume ergeben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rapp trifft auf Kwasniok: Wiedersehen alter Weggefährten

Für Rapp selbst ist die Begegnung auch ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten: SCP-Trainer Lukas Kwasniok. „Wir haben beide beim Karlsruher SC in der Jugend gespielt. Unsere Wege haben sich dann als Trainer immer wieder gekreuzt, wir haben auch die C-Lizenz zusammen gemacht“, so Rapp, der Kwasniok als „positiv fußballbesessen“ bezeichnet. Als Trainer standen sich beide auch in der U 19-Bundesliga gegenüber. Rapp als Coach der TSG Hoffenheim, Kwasniok beim KSC.

Lesen Sie auch

Die Bilanz dabei spricht nicht für den Übungsleiter der Störche. Vier Mal standen sich Rapp und Kwasniok insgesamt gegenüber, kein einziges Mal konnte der heutige Kieler gewinnen. Die jüngste Niederlage: das Paderborner 4:3 im Holstein-Stadion im März dieses Jahres. Rapp hat somit noch eine Rechnung offen – die mit dem dritten Holstein-Sieg in Folge beglichen werden könnte.