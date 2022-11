﻿Holstein-Kiel-Stürmer „Otschi“ Wriedt: WM-Traum geplatzt

Der große WM-Traum ist geplatzt: Holstein Kiels Stürmer „Otschi“ Wriedt ist von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo nicht in den 26-Mann-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar berufen worden. Das gab der Verband am Montagmittag bekannt.

