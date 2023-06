Holstein Kiel: Wünsche für die Sommerpause

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

es ist Sommerpause und die Profis von Holstein Kiel genießen weiter ihren Urlaub. Einerseits bedeutet dies für Fans, dass am Wochenende plötzlich viel zu viel Zeit übrig ist, andererseits besteht nun die Chance, von der Couch aus den Kader für die nächste Saison zu planen. Ob Sturmtalent aus der Dritten Liga oder Shooting-Star aus Fernost – der Phantasie und den Wünschen der Hobby-Sportdirektoren sind keine Grenzen gesetzt.

Doch auch in der Realität nimmt die Störche-Elf der kommenden Spielzeit langsam Gestalt an. In dieser Woche wurde der Toptransfer Ba-Muaka „Chance“ Simakala vorgestellt (Wortspiele wird es wohl noch früh genug geben). Die Statistik des 26-Jährigen lässt sich auf jeden Fall sehen. Mit 19 geschossenen Toren und neun Torvorbereitungen gehört Simakala zu den Top-Scorern in der Dritten Liga und dürfte als Ideallösung für eine vakante Position gelten.

Der Deutsch-Kongolese gilt auf dem Feld als „Freigeist“, was auch über den an Dynamo Dresden verliehenen Ahmet Arslan gesagt wird. Viele Fans von Holstein Kiel hoffen auf eine Rückkehr an die Förde. Ob „Ahmo“ wirklich zurückkommt, scheint noch unklar. Fest steht, dass sich die SGD mit dem Spieler nicht auf einen Anschlussvertrag geeinigt hat. Dresden könnte dennoch ein Wort mitsprechen, wenn es um die Zukunft von Arslan geht.

Mit Joshua Mees und Nico Carrera gibt es zudem noch zwei weitere KSV-Spieler, die zuletzt leihweise für andere Vereine kickten. Beide werden wohl zunächst ins Storchennest zurückkehren – aber haben sie auch eine Zukunft bei Holstein Kiel? Sportchef Uwe Stöver gab in dieser Woche sein Fazit zu den Leihen ab.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Bei der Personalplanung steht Holstein Kiel in etwa genau so viel Geld zur Verfügung wie im Vorjahr. Das hängt vor allem mit dem Ausgang der Relegationsspiele zusammen.

Es sieht danach aus, dass es bei den Störchen in den kommenden Wochen weiter Bewegung beim Personal gibt. Also ist noch keine Zeit zum Ausruhen – nicht nur für alle Hobby-Sportdirektoren.

Genießen Sie trotzdem ein wenig das schöne Wetter und gönnen Sie sich auch mal eine Auszeit. Oder schauen Sie mal beim Handball vorbei, denn da steht der THW kurz vor dem Meisterschaftsgewinn.

Herzlichst,

Matthias Hermann, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Ich bin traurig und happy zugleich. "Chance" Simakala, in seiner Verabschiedung von den Fans in Osnabrück

Bild der Woche

Ein Drittliga-Balotelli kommt an die Förde: Die Fans von Holstein Kiel hoffen darauf, Ba-Muaka Simakala zukünftig häufiger jubeln zu sehen. © Quelle: IMAGO/osnapix

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen









Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN