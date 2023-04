﻿Holstein Kiel zeigt bei 2:1-Heimsieg gegen Nürnberg eine „reife“ Leistung

Kiel. „Eine von Anfang bis Ende reife Leistung“, lautete das Fazit von Fabian Reese nach dem Abpfiff. Der 25-Jährige hatte durch seinen sehenswerten Treffer einen großen Anteil am 2:1-Sieg der KSV gegen den 1. FC Nürnberg. Am Ende war es aber vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung, die für den fünften Heimerfolg von Holstein Kiel in der laufenden Zweitliga-Saison ausschlaggebend war, und die dafür sorgte, dass die letzten Restzweifel am Klassenerhalt endgültig ausgeräumt sind.

Dass damit noch kein Haken hinter der Saison ist, machte KSV-Trainer Marcel Rapp schnell klar. „Die Frage könnt ihr euch sparen, ob wir das Ziel schon erreicht haben“, so Rapps freundlicher Hinweis auf der Pressekonferenz, „wir wollen weitermachen und im nächsten Spiel den nächsten Dreier holen.“ Bei seinem Lob für die Mannschaft schloss sich der Coach der Störche, der am Sonntag seinen 44. Geburtstag feierte, Fabian Reese an. „Die Spieler haben aus zwei Gründen gegen Nürnberg eine „reife“ Leistung geboten. Taktisch reif, weil wir auf alles reagiert haben, was der Gegner gemacht hat. Gleichzeitig hatten wir kein Problem, unser Spiel zu spielen“, so Rapp, „fußballerisch reif war die Leistung, weil wir in fast jeder Phase geschafft haben, gute Lösungen zu finden.“

Gästetrainer Dieter Hecking lobt Variabilität der Störche

Auch sein Gegenüber Dieter Hecking lobte die Variabilität der Störche. „In den ersten 25 Minuten haben wir richtig Probleme mit dem Gegner gehabt“, gab der FCN-Trainer zu. Hecking stellte nach dem durch Skrzybski erzwungenen 0:1 (19.) taktisch um, sein Team kam in der Folge zu längeren Ballbesitzphasen, die Holstein aber ohne Gegentreffer überstand. Marcel Rapp wechselte auf eine Dreierkette. Es folgte der Treffer von Fabian Reese zum 2:0 (39.).

Schon vor dem Anpfiff hatte der Kieler Trainer zu Protokoll gegeben, dass er sich auf das Duell mit den Franken freue. „Ein Spiel gegen eine Mannschaft wie Nürnberg, die selbst Fußball spielen will, bringt als Trainer deshalb mehr Spaß, weil man mehr Einfluss auf das Geschehen nehmen kann“, so Marcel Rapps Begründung. In einer Partie wie gegen Hansa Rostock sei dies schwieriger, weil beispielsweise mit den weiten Bällen viel mehr vom Zufall abhänge.

Holstein Kiels Defizit: die Chancenverwertung

Bei aller positiven Stimmung machte Rapp dennoch ein großes Defizit der KSV aus: die Chancenverwertung. Gegen den FCN blieben Großchancen ungenutzt liegen – ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. „Das zeigt sich fast immer am xGoals-Wert“, sagt Rapp, „dadurch, dass uns nicht der dritte Treffer gelungen ist, blieb es auch gegen Nürnberg bis zum Schluss spannend, obwohl wir das Spiel bestimmt haben.“

Und trotzdem steht am Ende ein bedeutendes Erfolgserlebnis: Mit dem zweiten Dreier in Folge, nach zuvor fünf Partien ohne Sieg und Ergebniskrise, hat Holstein die für den Klassenerhalt sorgende 40-Punkte-Marke geknackt – sechs Spieltage vor Saisonende und ohne dass die KSV zu irgendeinem Zeitpunkt ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten ist.

Marcel Rapp: „Machen noch keinen Strich unter die Saison“

Nach der erledigten Pflicht folgt für die Störche die Kür. Bedeutet: Im Lager von Holstein Kiel herrscht Vorfreude auf die kommenden Partien. „Nach dem Klassenerhalt machen wir keinen Strich unter die Saison. Auf uns warten noch richtig interessante Spiele, die alle ihren Reiz haben“, sagt Marcel Rapp.

Mit dem 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli geht es gegen Mannschaften, die oben in der Tabelle stehen und selbst das Spiel machen wollen. „Vielleicht rückt Holstein Kiel dabei auch noch etwas mehr in den Fokus der Medien“, sagt Marcel Rapp und hat einen Wunsch an seinem Geburtstag: „Wir hatten in dieser Saison noch kein Samstagabendspiel. Ich finde, dass Holstein es verdient hätte.“ Oder mit anderen Worten: Die Störche sind reif für ein Topspiel.