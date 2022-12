﻿Holstein Kiel: Zwei Stammspieler kehren zurück – Rapp voller Elan

Am Donnerstag startet Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Zweiten Liga. Zwei KSV-Profis kehren nach ihren Verletzungen ins Training zurück. Auf einen Akteur muss Trainer Marcel Rapp vorerst aber weiter verzichten.

Am Donnerstagnachmittag beginnt bei Holstein Kiel die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Zweiten Liga.

Kiel. Am kommenden Donnerstagnachmittag kommen die Störche von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zum Rückrundenauftakt in Projensdorf zusammen. Nach Sommer, Sonne und Strand folgt mit Minusgraden und Schnee das völlige Kontrastprogramm. Die Vorfreude ist bei Trainer Marcel Rapp nach vier Wochen Winterpause dennoch groß. „Ich habe den Fußball über die vergangenen Wochen schon vermisst, vor allem weil mich das WM-Fieber nicht gepackt hat. Natürlich schaut man sich das ein oder andere Spiel an, so richtig übergesprungen ist der Funke aber nicht“, sagt Rapp, der nun wieder Feuer und Flamme für die tägliche KSV-Arbeit ist. „Jetzt habe ich große Lust, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu arbeiten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rapp erfreut über lange Auslandsreisen seiner Spieler

Für die Störche ist es das erste Training nach teilweise langen Reisen. Einige KSV-Profis wie Fiete Arp, Benedikt Pichler oder Timo Becker nutzten die freien Tage während der Fußball-Weltmeisterschaft für einen langen Urlaub in den USA. Für Rapp gar kein Problem – im Gegenteil: Der Trainer des Zweitligisten begrüßt ausdrücklich die Entdeckungsfreude der eigenen Akteure. „Ich finde es total gut, dass die Jungs die Zeit genutzt haben, um mal Reisen zu machen, für die sie sonst eher weniger Zeit haben. Andere Personen in dem Alter gehen auch mal für ein Jahr in die USA oder nach Australien – oder machen eine Weltreise, um ihren Horizont zu erweitern. Daher habe ich mich sehr darüber gefreut, die vielen Bilder aus der ganzen Welt zu sehen“, erklärte der Coach.

Trotz Urlaubs hielt es aber lange nicht alle Störche weg vom runden Leder. Und so kam es zu überraschenden Begegnungen während der vergangenen Wochen. „Ich war schon ein paar Mal in den letzten Tagen auf unserem Trainingsgelände und habe einige Spieler getroffen“, sagte Rapp und freute sich über den Elan seiner Akteure – gestand aber auch: „Da war ich schon überrascht, weil eigentlich noch frei war. Aber die Jungs zieht es auch wieder nach Kiel. Aus meiner Sicht war es genau richtig, ihnen vier Wochen am Stück freizugeben. Wobei frei bedeutet, dass sie natürlich ihre individuellen Laufpläne von uns mitbekommen haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Komenda und Becker kehren zurück – Pichler fehlt weiter

Ob diese eingehalten wurden, wird sich ab Donnerstag zeigen. Eine Mischung aus Training auf dem Platz und Spaß abseits des Feldes hat Rapp als gute Mischung für die erste Trainingswoche ausgemacht. „Wir werden nicht so belasten, dass die Spieler am dritten Tag nicht mehr laufen können, aber zu einer Vorbereitung gehört es schon dazu, dass es auch mal anstrengend wird“, sagte der 43-Jährige. „Auf der anderen Seite werden wir nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz sein, sondern auch ein paar Einheiten mit dem Schwerpunkt Teambuilding einbauen.“ Der Holstein-Cheftrainer kann dabei auf einige Rückkehrer bauen. „Bei Marco Komenda und Timo Becker sieht es schon wieder gut aus“, sagte Rapp: „Bei Benedikt Pichler wird es noch etwas dauern, bis er wieder mit dem Team trainieren kann.“

Lesen Sie auch

Ebenfalls am Donnerstag fehlen werden Lucas Wolf und zwei weitere Talente. „Jonas Sterner und Nico Carrera sind nicht dabei, weil sie die letzte Zeit bei der U 23 verbracht haben. Da haben wir vorher entschieden, dass Spielpraxis für sie wichtiger ist als Training. Deshalb haben sie jetzt ein paar mehr Tage am Stück frei“, so Rapp. Carrera verbringt diese Zeit in Katar bei den letzten Partien der WM. Alle anderen KSV-Profis arbeiten ab Donnerstag für einen guten Start in die Rückrunde gegen Greuther Fürth (28. Januar). Inklusive Weihnachtstage und Trainingslager (Oliva Nova, Spanien) drängt die Zeit nun nämlich schon beinahe wieder.