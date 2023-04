Holstein Kiel: Zwischen Spitzenteams, Revolution und großen Träumen

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

Das war mal ein deutliches Zeichen des 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag gegen Holstein Kiel an die Konkurrenz in Sachen Aufstieg in die Bundesliga. Mit 3:0 hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zwar bemühten, am Ende aber chancenlosen Kieler Gästen die Grenzen aufgezeigt. Wieder einmal wurde deutlich: Mit Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle können die Störche gut mithalten und an guten Tagen auch mal ein Top-Team ärgern, über die Saison hinweg klafft zwischen der Leistung der KSV und den Mannschaften von oben aber eine deutliche Lücke. Immerhin nutzte Trainer Marcel Rapp die Partie in Heidenheim bereits, um Dinge für die Zukunft auszuprobieren. Das muss bei der aktuellen Lage der KSV auch der Weg sein, den man in den kommenden Wochen weitergehen muss.

Mein Kollege Matthias Hermann hat das Problem der Störche mal anhand von Zahlen und Daten analysiert. Dabei herausgekommen ist ein großer Artikel über unter anderem die „Expected Goals“ - also die statistisch zu erwartenden Toren. Reinklicken lohnt sich! Für eine Überraschung sorgte in dieser Woche zudem noch KSV-Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf, die eine Ticket-Revolution planen. An drei Heimspielen in der kommenden Saison sollen Fans kein Eintritt mehr zahlen müssen. Ob das auch eine Möglichkeit für Heimspiele bei Holstein Kiel ist?

Abseits der aktuellen sportlichen Lage richtet sich der Blick auch von den Spielern schon in die Zukunft. Den größten sportlichen Schritt in dieser Saison hat dabei wohl Philipp Sander gemacht, der sich vom Rotationsspieler zum Stammspieler gemausert hat. Sanders großer Traum ist es übrigens, irgendwann einmal in einer europäischen Ersten Liga zu spielen. Sein Teamkollege Lewis Holtby hat das bereits hinter sich und versucht nach - auch für ihn persönlich - turbulenten Wochen, bis zum Heimspiel am Sonntag gegen Darmstadt 98 wieder rechtzeitig fit zu werden. Übrigens kann sich der 32-Jährige durchaus vorstellen, auch über sein Vertragsende im Sommer 2024 hinaus an der Förde zu bleiben.

Doch das ist aktuell erst mal Zukunftsmusik. Immerhin wartet mit den Lilien niemand geringeres als der Spitzenreiter der Zweiten Liga. Unser Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel hat sich intensiv mit dem sportlichen Leiter der Darmstädter, Carsten Wehlmann, ausgetauscht. Der Ex-Kieler Wehlmann verriet dabei das Darmstädter Erfolgsgeheimnis. Noch ein Sieg gegen die KSV, dann haben die Hessen den Relegationsplatz vier Spieltage vor Saisonschluss bereits sicher.

Ob die Störche am Sonntag, anders als vergangenes Wochenende in Heidenheim, diesmal in den Aufstiegskampf noch mal eingreifen können, wird sich zeigen. Ich jedenfalls wünsche Ihnen ein gutes Spiel bei hoffentlich gutem Wetter und natürlich drei Punkte für die Störche.

Herzlichst,

Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

„Ich möchte irgendwann einmal in einer Ersten Liga spielen“ Philipp Sander, Mittelfeldspieler von Holstein Kiel

Bild der Woche

Holstein Kiel nach der Partie in Heidenheim: „Otschi“ Wriedt (v.li.), Simon Lorenz und Fiete Arp sind enttäuscht. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

