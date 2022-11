﻿Holstein Women 1:3 – Coach Begunk: Können Saison „eigentlich schon abhaken“

In der Frauen-Regionalliga Nord kassierten die Holstein Women am Sonntag auf dem Kunstrasen des TSV Bordesholm eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellendritten Hannover 96. Die Elf von Chefcoach Bernd Begunk rutscht auf den siebten Tabellenplatz ab.

Bordesholm/Kiel. Am 13. Spieltag in der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women gegen den Tabellendritten Hannover 96 eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Vor 180 Zuschauern unterlagen die Landeshauptstädterinnen den Niedersachsen mit 1:3. Zwar brachte Lisa Wiedemann die Kielerinnen früh in Führung, doch dann setzten sich die Hannoveranerinnen dank ihrer Spielstärke durch. Das Spiel wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Kieler Waldwiese auf den Kunstrasen des TSV Bordesholm verlegt.

Sarah Begunk vergibt Führungstreffer

Viel vorgenommen hatten sich die Holstein Women vor dem Anpfiff von Schiedsrichterin Kristina Nicolai, denn die 1:2-Schmach vom vergangenen Wochenende beim Eimsbütteler TV galt es wettzumachen. Die Begunk-Elf begann druckvoll und tauchte in der 13. Minute erstmals gefährlich mit Sarah Begunk vor dem gegnerischen Tor auf – doch die Kapitänin scheiterte an HSV-Keeperin Martha Frieling. „Das muss die Führung sein für uns. Den hat Sarah kläglich vergeben“, ärgerte sich Begunk. Zwei Minuten später flankte Ronja Jürgensen scharf in den Strafraum, doch Lisa Wiedemann kam einen Schritt zu spät. „Meine Mädels müssen einfach lernen, die Situationen im Vorfeld zu erkennen. Wenn Lisa das gemacht hätte, wäre sie mit dem Kopf an den Ball gekommen und hätte ihn nur noch eindrücken müssen“, haderte Begunk erneut.

Lisa Wiedemann bringt Kiel in Führung

Besser machte es Wiedemann in der 25. Minute, als sie eine Kopfballverlängerung von Jürgensen über die Linie drückte. „Die Führung war aufgrund der Torchancen verdient. Von Hannover kam bis dahin nicht viel“, konstatierte Begunk. Doch seine Freude sollte nicht von langer Dauer sein. Nele Effinghausen (32.) konnte nach einem individuellen Fehler in der Kieler Verteidigung ausgleichen. „Es sind immer die gleichen Fehler, die wir machen. Meine Mädles haben den Ball nicht sauber aus der Gefahrenzone bekommen und schon wirst du bestraft. Es sind immer wieder dieselben Gegentore, die wir uns seit Wochen fangen“, ärgerte sich Begunk zur Halbzeit.

„Gurkentor“ bringt Hannover in Front

Nach dem Wiederanpfiff das gleiche Bild. Kiel begann gut, die Gäste zeigten sich spielerisch besser. „Trotzdem sind wir immer wieder gefährlich vor ihr Tor gekommen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen“, sagte Begunk, der stattdessen das 1:2 notieren musste. Julia Dose (51.) zog aus 35 Metern ab und zur Verwunderung aller schlug der Ball hinter Kiels Torfrau Caja Paulsen ein. „Der Treffer kam aus heiterem Himmel. Das ist ein absolutes Gurkentor“, so Begunk.

Holstein Women – Hannover 96 1:3 (1:1) Holstein Women: Paulsen – Großnick, Carone (90.+3. Grapengeter), Redant, Lycke – Thien, Zimmermann, Wiedemann – Begunk – Jürgensen (78. Labuj), Harder (66. Kern). Hannover 96: Frieling – Hackbarth, Baar, Hinz – Bode, Haeckel (81. Engelhardt), Rathmann, Mikrouli , Gudra– Dose, Effinghausen (84. Cordes). Schiedsrichterin: Kristina Nicolai (TSV DuWo 08) – Tore: 1:0 Wiedemann (25.), 1:1 Effinghausen (32.), 1:2 Dose (51.), 1:3 Mikrouli (70.) – Zuschauer: 180.

Begunk vergibt erneut – Mikrouli trifft zum 1:3

Seine Tochter Sarah (63.) hatte das 2:2 auf dem Fuß, doch ihr Eckball strich knapp am langen Pfosten vorbei. „Auch hier muss ich bemängeln, dass meine Spielerinnen die Situation nicht erkannt haben. Einfach bei einem Eckball mal durchlaufen, dann muss man nur noch den Kopf hinhalten“, sagte Trainer Begunk. In der 70. Minute machte Alexia Mikrouli den Auswärtscoup perfekt. Die Niedersachsen fingen einen Angriff der Gastgeber ab, schalteten schnell um und spielten die Torschützin mustergültig an. Wieder erkannte Begunk die Fehlerkette. „Wir verlieren zu viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und werden durch Gegentore bestraft. Mittlerweile sehe ich die Saison, die wir jetzt eigentlich schon abhaken können, als Lernprozess für mein junges Team“, meint Begunk, der sich dennoch beim TSV Bordesholm für den perfekten Tagesablauf bedankte.

Zum letzten Punktspiel des Kalenderjahres 2022 empfangen die Women am kommenden Sonntag um 14 Uhr die U 20 vom Tabellennachbarn des SV Meppen.