﻿Holstein Women kommen dem Regionalliga-Klassenerhalt ein großes Stück näher

In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women das Heimspiel gegen ATS Buntentor dank eines frühen Treffers von Ronja Jürgensen mit 1:0 gewonnen. Für das Team von Trainer Bernd Begunk sind es wichtige Punkte für den sicheren Klassenerhalt.

Kiel. Vor 80 Zuschauern auf der Kieler Waldwiese haben die Holstein Women am Sonntag einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Ronja Jürgensen erzielte beim 1:0 gegen ATS Buntentor das Tor des Tages.

Jürgensen trifft früh

Die Elf von KSV-Chefcoach Bernd Begunk begann schwungvoll – mit Erfolg: Ronja Jürgensen brachte ihr Team in der 5. Spielminute mit ihrem achten Saisontreffer in Führung. „Das haben meine Mädels sehr gut herausgespielt“, sagte Begunk. Seine Elf drückte auf den zweiten Treffer, doch Sarah Begunk konnte ihre Chancen ebenso wenig nutzen wie Alina Redant. „Wir müssen den zweiten Treffer erzielen, waren aber leider im Abschluss zu schwach“, so Begunk. Überschattet wurde die erste Halbzeit durch die schwere Schulterverletzung von ATS-Spielerin Nathalie Martens, die sich ohne Fremdeinwirkung verletzte. Es dauerte 30 Minuten, ehe das Spiel vorgesetzt werden konnte.

Das Kieler Spiel verflacht

Im zweiten Durchgang stotterte der Kieler Angriffsmotor etwas, sodass Torchancen Seltenheitswert hatten. „Wir waren nicht mehr zielstrebig genug und haben uns das Leben selber schwer gemacht“, sagte Begunk, der nach 70 Minuten wieder leichte Besserung in dem Spiel seiner Equipe notierte, jedoch ohne hochkarätige Torchancen zu kreieren. „Letztendlich sind wir mit dem Sieg zufrieden. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, denn ganz gerettet sind wir noch nicht. Von daher sind die drei Punkt wertvoll. Ein Sieg noch, dann sind wir durch“, konstatierte Begunk.aha

Schiedsrichterin: Kristina Nicolai (TSV Duwo 08) – Tor: 1:0 Jürgensen (5.) – Zuschauer: 80.