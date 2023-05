﻿Holstein Women kämpfen TSG 07 Burg Gretesch nieder

Kiel. Die Holstein Women haben am Sonntagnachmittag vor 65 Zuschauern auf der Waldwiese in der Hamburger Chaussee einen Heimsieg eingefahren. Das Team von Chefcoach Bernd Begunk gewann gegen die bereits als Absteiger feststehende TSG 07 Burg Gretesch mit 2:1.

Alia Redant bringt Women früh in Front

KSV-Coach Bernd Begunk wusste schon vor dem Anpfiff von Schiedsrichterin Jana Teipelke, was mit Burg Gretesch auf seine Mädels zukommt – Kampf pur. Die Gäste standen schon als Absteiger fest und konnten befreit aufspielen, doch die Begunk-Elf hielt dagegen. Schon in der 11. Spielminute brachte Alia Redant nach toller Vorarbeit von Paula Harder ihre Farben in Front. „Da hat Alia im Nachsetzen gut reagiert“, freute sich Begunk.

Aylin Kneip gleicht aus

Die Gäste aus dem Osten der Stadt Osnabrück wehrten sich mit vollem Einsatz und wurden belohnt: Ein direkter Freistoß von Aylin Kneip (33.) fand unhaltbar für KSV-Torhüterin Emma Nentwich den Weg in den Winkel des Kieler Tores. „Wir haben einfach nicht richtig in die Partie gefunden. Mir war zwar klar, dass der Kampf im Vordergrund stehen würde, aber spielerisch war das nicht gut von uns“, sagte Begunk in der Halbzeit beim Gang in die Kabine.

KSV-Torhüterin Nentwich muss verletzt vom Feld

Mit Beginn der zweiten 45 Minuten steigerten sich die Gastgeberinnen zwar, mussten aber zuerst einen Schockmoment überstehen. Torhüterin Emma Nentwich parierte in der 54. Minute einen Schuss stark, prallte danach aber mit einer TSG-Angreiferin zusammen. Nach kurzer Verletzungspause musste die Torfrau mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden – Feldspielerin Lisa Wiedemann rückte zwischen die Pfosten. „Unsere andere Torfrau Caja Paulsen ist ebenfalls verletzt“, begründete Begunk die Entscheidung.

Unbeeindruckt drängten die Women auf den Siegtreffer. TSG-Keeperin Alisa Ostwald rückte zunehmend in den Mittelpunkt und parierte mehrfach gegen Alia Redant und Paula Harder stark. „Die hat sie überragend gehalten. Mit den Chancen hätten wir die Vorentscheidung treffen können“, haderte Begunk.

Madita Thien erzielt Siegtreffer

Besser machte es Madita Thien in der 65. Minute, als sie nach einer guten Kombination goldrichtig stand und den Ball im gegnerischen Gehäuse versenkte. „Der Sieg war hart umkämpft, aber trotzdem völlig verdient. Leider haben wir nicht zwingend immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, konstatierte Begunk.

Schiedsrichterin: Jana Teipelke (SV Curslack-Neuengamme) – Tore: 1:0 Redant (11.), 1:1 Kneip (33.), 2:1 Thien (65.) – Zuschauer: 65.