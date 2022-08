Am letzten Montag ließen sich die Holstein Women nach der 1:2-Pokalniederlage gegen den VfL Bochum im Holstein-Stadion feiern. Nun war jedoch wieder Alltag in der Regionalliga angesagt, der mit einem 1:1-Remis beim SV Meppen endete.

Tabea Lycke (hier im DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum) war eine von nur drei Holstein-Spielerinnen, die sowohl gegen Bochum als auch in Meppen in der Startelf standen. Im Emsland erzielte sie den 1:1-Ausgleichstreffer.

Holstein Women starten mit Remis beim SV Meppen in die Regionalliga-Saison

Meppen. Knapp 400 Kilometer mussten die Holstein Women am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Nord zurücklegen. Nach einer Übernachtung in Papenburg mussten sich die Kielerinnen mit der U 20 des Meppen messen und konnten die Rückreise aus dem Emsland mit einem Punktgewinn antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1:1 – mit diesem Resultat endete das Gastspiel der Begunk-Elf an der niederländischen Grenze. Ein Ergebnis, das den Kräfteverhältnissen gerecht wurde, aber es hätten auch beide Teams als Sieger vom Feld gehen können.

Die Chance, die Women in Führung zu bringen, besaß Jill-Emilia Biesold (21.), die nur das Außennetz traf, obwohl sie das leere Tor vor sich hatte. „Sie meinte, dass der Winkel zu spitz war. Man hätte in der Situation aber auch mehr Ruhe bewahren können“, beurteilte KSV-Coach Bernd Begunk die Situation etwas anders als seine Spielerin.

Die Emsländerinnen bestraften diese Nachlässigkeit sofort und gingen durch Nina Kossen (23.) mit 1:0 in Front. Nach dem Rückstand verloren die Kielerinnen etwas den Faden, fanden in Halbzeit zwei aber wieder besser in die Spur. Und belohnen konnten sie sich durch Tabea Lycke (61.), die den 1:1-Endstand markierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar besaßen die Gäste insgesamt ein Chancenplus, doch Meppen hätte auch drei Punkte einstreichen können, wenn die eingewechselte Ayleen Seyen (75.) nicht einen Hochkaräter ausgelassen hätte. „Wir haben in Anbetracht unserer Personalsituation ein sehr gutes Spiel gemacht“, bilanzierte Begunk, dem nur drei Einwechselspielerinnen zur Verfügung standen.

Schiedsrichterin: Lina Schlender (SV Suddendorf-Samern) – Tore: 1:0 N. Kossen (23.), 1:1 Lycke (61.) – Zuschauer: 83.