﻿Holstein Women treffen im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach

Verletzung im Training

Holstein Kiel muss zum Saisonstart auf Timo Becker verzichten

Am vergangenen Donnerstag musste Holstein-Kiel-Profi Timo Becker nach einem Zusammenprall mit Aurel Wagbe das Training abbrechen, verpasste am Sonnabend das Testspiel in Flensburg. Nun steht fest: Der Rechtsverteidiger wird länger ausfallen und den Saisonstart der KSV verpassen.