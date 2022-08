﻿Holstein Women unterliegen dem VfL Bochum

Kiel. Es hat nicht sollen sein: Die Holstein Women haben ihr Erstrundenspiel im DFB-Pokal vor einer stimmungsvoller Kulisse aus 2289 Fans im Holstein-Stadion gegen den VfL Bochum mit 1:2 verloren. Die Kielerinnen liefen dabei nach Treffern von Maja Hünnemeyer (21.) und Pia Franke (47.) lange einem Rückstand hinterher. Nach Madita Thiens spätem Anschlusstreffer (89.) wurde es kurz nochmal spannend, am Ende aber konnten die Women das Spiel nicht drehen – und bangen nach zudem für die kommenden Wochen im Kapitänin Sarah Begunk, die sich eine Viertelstunde vor dem Ende eine offenbar schwerer wiegende Fußverletzung zuzog.

In den 90 Minuten wurde beim Duell der Regionalligisten schon in der Anfangsphase deutlich, dass beide Teams großen Respekt voreinander hatten. Erst einmal ins Spiel finden und nur keinen groben Schnitzer verursachen – das war die Devise auf beiden Seiten. Von uninspiriertem Ballgeschiebe konnte dabei aber keineswegs die Rede sein.

Erste Torannäherungen der Women

Beide Teams kombinierten gefällig, waren stets darum bemüht, die sich bietenden Räume zu nutzen und zu bespielen. Durchaus ansehnlich – aber beinahe ohne Folgen, da beide Mannschaften in der Defensive überaus aufmerksam agierten. Torchancen waren Mangelware, und wenn es sie gab, waren es keine Hochkaräter. Sarah Begunk kam nach einer Ecke von Samantha Carona nicht optimal zum Abschluss (10.), eine Begunk-Ecke fischte VfL-Torhüterin Antonia Sophie Pimentel-Bauer problemlos (12.).

Intensive Duell: Holsteins Samantha Carone (re.) im Grätschduell um den Ball. © Quelle: Pat Scheidemann

Die Bochumerinnen wirkten in ihrer Spielanlage insgesamt etwas reifer und dynamischer, richtig laut wurde es im Holstein-Stadion aber erstmals in der 18. Minute, als Bochums Maja Hünnemeyer im Mittelfeld den Ball verlor und Madita Thien mit Vertikalpass Jasmin Grosnick auf die Reise Richtung VfL-Tor schickte – der Abseitspfiff fiel mitten in die Euphorie von den Rängen. Eine knappe Entscheidung.

Bochum trifft per Kopf zum 1:0

Im Anschluss kamen die Gäste besser ins Spiel und auch zu Chancen. Als der Bochumerin Pia Beyer das Leder von den Kielerinnen quasi in die Füße gespielt wurde, konnte Sarah Begunk sie nicht vom Eindringen in den Strafraum abhalten. Dort herrschte kurzzeitig Tohuwabohu, und nur mit vereinten Kräften konnten die Women die Situation bereinigen (21.). Zwei Minuten später aber belohnte sich der VfL für ein selbstsichereres Auftreten: Eine butterweiche Flanke der auffälligen Ann-Sophie Vogel erreichte am zweiten Pfosten die frei stehende Hünnemeyer, die mühelos einnickte – 0:1 (23.).

Die Women waren bemüht, noch vor der Pause eine Antwort zu geben, doch weder ein Kopfball von Grosnick (36.) noch ein Schuss von Thien (41.) wurden wirklich gefährlich.

Holstein Kiel – VfL Bochum 1:2 (0:1) Holstein Kiel: Paulsen – Großnick, Carone, Labuj (63. Mikolassek), Lycke – Möller (85. Grapengeter), Thien, Krohn – Redant, Begunk (84. Harder), Jürgensen (46. Steiner). VfL Bochum: Pimentel-Bauer – Rybacki (79. Schmidt), Angrick, Beyer, Hünnemeyer – Brinkert, Reis, Franke (63. Sommer), Wilhelm – Streller, Ann-Sophie Vogel (63. Alessandra Vogel). Schiedsrichterin: Anna-Lena Heidenreich (Sereetz) – Tore: 0:1 Hünnemeyer (22.), 0:2 Franke (47.), 1:2 Thien (89.) – Zuschauer: 2289.

Verloren war die Partie aber noch lange nicht – auch wenn die zweiten 45 Minuten aus Kieler Sicht keinen guten Anfang nahmen. Bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn war KSV-Torfrau Caja Franziska Paulsen absolut machtlos, als Lena Franke sie mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern sehenswert überwand – 0:2 (47.).

Kapitänin Begunk muss verletzt runter

In der Folge trat Bochum so abgeklärt auf, dass ein Anschlusstreffer lange nicht in der Luft lag – im Gegenteil: Immer wieder verpasste es der VfL, auf 3:0 zu erhöhen, etwa als Mara Wilhelm allein auf KSV-Keeperin Paulsen zumarschierte, den Ball aus 14 Metern aber links vorbei setzte (54.). Eine Viertelstunde vor dem Ende sah es nach einem klaren Sieg der Gäste aus – und dann verloren die Women auch noch ihre Kapitänin. Im Mittelfeld wurde Sarah Begunk von Pia Sophie Rybacki gefoult, die Bochumerin trat ihr auf den Fuß, Begunk knickte zudem weg. Unter Schmerzen krümmte sie sich, musste anschließend gestützt werden, um das Feld verlassen zu können (77.).

Unter Schmerzen verlässt Kapitänin Sarah Begunk das Feld. © Quelle: Pat Scheidemann

Der Kieler Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach einigen Minuten in Unterzahl agierten die Women für die Schlussminuten wieder in voller Stärke – und dann sollte der Anschlusstreffer doch noch fallen: Nach einer überlegten Hereingabe von Sandra Krohn traf Thien im Fallen zum 1:2 (89.). Das Stadion stand Kopf und peitschte die Women vehement nach vorn. Doch nach drei Minuten Nachspielzeit war Schluss, die Kielerinnen konnten die Verlängerung nicht mehr erzwingen.

„Wir haben das 0:2 zu einfach eingefangen. Das war natürlich eine Katastrophe“, machte KSV-Coach Bernd Begunk den Knackpunkt der Partie aus. „In der zweiten Halbzeit lief es dann aber besser. Da haben wir die Bochumer hoch angelaufen und sind besser im Spiel gewesen.“ Was bleibt, ist ein Pokalspiel vor knapp 2300 Fans im Holstein-Stadion. „Für die Mädels war die Kulisse natürlich ein tolles Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden“, sagte Begunk.