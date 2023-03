﻿Holstein Women verlieren beim TSV Barmke: Alia Redant mit Kopfverletzung

In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women am Sonntag beim TSV Barmke eine glatte 0:3-Niederlage kassiert. Schon während der Partie verlor das Team von Chefcoach Bernd Begunk Alia Redant, die mit einer Kopfverletzung zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Holsteins Alia Redant (li.), hier gegen Lisa Baum vom Hamburger SV, verletzte sich gestern in Barmke am Kopf und musste ins Krankenhaus.

Barmke. Die Holsten Women haben am Sonntag ihre dritte Auswärtsniederlage kassiert. Vor knapp 100 Zuschauern unterlag die Elf von Trainer Bernd Begunk, die lediglich mit 13 Spielerinnen angereist war, dem TSV Barmke mit 0:3 und dümpelt weiterhin im Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nord herum.

Weltmeisterin Martina Müller trifft zur Vorentscheidung

Bereits nach 45 Minuten war die Auswärtsniederlage besiegelt. TSV-Angreiferin Leonie Stenzel traf schon nach zwei Zeigerumdrehungen für die Gastgeberinnen. Die zweifache Welt- und Europameisterin Martina Müller erhöhte mit ihrem 14. Saisontreffer in der 39. Spielminute auf 2:0 aus Sicht des TSV. Zwei Minuten für dem Pausenpfiff von Schiedsrichterin Sina Schwieger erzielte Stenzel mit ihrem zweiten Treffer das Endergebnis.

Alia Redant muss mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Unglücklich: Bei einem Luftkampf prallte Women-Spielerin Alia Redant (45.) mit ihrer eigenen Torhüterin zusammen und musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus nach Helmstedt gebracht werden. „Heute lief alles gegen uns. Wir sind personell ersatzgeschwächt angetreten, da wir unsere U 23 mit Spieleinnen unterstützt haben“, erklärte Bernd Begunk. Zwar hätten Paula Harder und Samanta Carone Ergebniskosmetik betreiben können, doch sie scheiterten an ihren Nerven. „Heute hat eindeutig die cleverere Mannschaft gewonnen. Die Saison können wir tatsächlich abhaken und unseren jungen Spielerinnen mehr Einsatzzeiten schenken“, so Begunk, der in der Schlussminute wegen Meckerns die Gelbe Karte sah.aha

Schiedsrichterin: Sina Schwieger (SV Wendessen) – Tore: 1:0 Stenzel (2., 43.), 2:0 Müller (39.) – Zuschauer: 100.