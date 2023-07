Holsteiner Fohlenauktion: Gelegenheit auf schwedischem Traditionsturnier

Falsterbo/SWE. In Falsterbo wird Pferdesport auf höchstem Niveau geboten – eine Holsteiner Fohlenauktion in diesem Rahmen am 15. Juli passt gut ins Konzept.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwölf Offerten umfasst die Kollektion: Die Fohlen stammen ab von Hengsten wie Casall, Vingino und Big Star oder auch Keaton, Charaktervoll und Chaccothage Blue. Und die Mütter der Fohlen können zum Teil mit beachtlichen Eigenleistungen aufwarten: Die Katalognummer 1, Special Edition v. Singular LS La Silla-Lancer II, geht aus der Zauberin II hervor, die mit Sebastian Numminen (FIN) auf 1,55 Meter-Niveau im Parcours unterwegs war. Quint ist der Name der Katalognummer 4 v. Quabri de L’Isle-Cornet Obolensky – die Großmutter dieses Hengstfohlens, Goriana van Klapscheut, sprang mit Pilar Lucrecia Cordon (ESP) im Sattel zu zahlreichen 1,60 Meter-Erfolgen. Die Mutter der Katalognummer 8, ein Hengstfohlen mit Namen Action Chin v. Asterix de Couleur-Chin Chin, war mit Jan Meves (GER) im Sattel ebenso in schweren Springen erfolgreich. Chessman, die Katalognummer 9, hat mit Charaktervoll einen jungen Vererber zum Vater, der mit Rolf-Göran Bengtsson sportliche Meriten sammelt. Chessmans Mutter v. Cassini I wurde ebenso in schweren Springen (Kilian Meinert/GER) eingesetzt.

„Nach der erfolgreichen Premiere 2022 freuen wir uns sehr, dass wir wieder eine Holsteiner Fohlenauktion im Programm der Falsterbo Horse Show platzieren konnten“, so Auktionsleiter Felix Flinzer. „Für unsere Züchter und die gesamte Holsteiner Zucht ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sich auf dem schwedischen Traditionsturnier zu präsentieren.“

Fohlenpräsentation im Anschluss an das Falsterbo Derby

Eine Präsentation der Fohlen wird am Sonnabend, dem 15. Juli 2023, am Nachmittag um circa 15 Uhr im Hauptstadion stattfinden. Die Hybrid-Auktion wird im Anschluss an das Falsterbo Derby um circa 17 Uhr ebenfalls im Stadion ausgerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Kandidaten sind mit Fotos, Videos und ausführlichen Verwandtschaftsleistungen unter www.holsteiner.auction einzusehen.

Alle Fragen zur Auktion und natürlich zu den Fohlen selbst beantwortet Felix Flinzer (Telefon: 0162-3493942) selbstverständlich jederzeit.

KN