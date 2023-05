Holsteiner Fohlenauktion: Zehn Chancen auf internationale Verwandtschaft

Hamburg. Zehn ganz besondere Offerten hat Auktionsleiter Felix Flinzer für diese hochkarätige Auktion am Donnerstag, den 18. Mai, ausgewählt. Und wie es in Holstein gute Sitte ist, stammen diese jungen Talente nicht nur von international etablierten Vererberpersönlichkeiten und hoffnungsvollen Junghengsten ab, sondern entspringen gleichzeitig auch den begehrtesten Stutenstämmen überhaupt.

Calle Cool, Collin, Cassini I & Co. lassen grüßen

Sogleich den Auftakt macht die Katalognummer 1, Rocket Girl v. Uriko-Zirocco. Ihre dritte Mutter ist nämlich keine Geringere als Elegante I, die mit Collin v. Contender den Dreifach-Derbysieger von Toni Hassmann zur Welt brachte. Doch damit nicht genug: Denn dieser Stamm mit der Nummer 4539 ist der des legendären Olympiahengstes Chin Chin. Apropos Derbysieger: Auch in den Adern der Katalognummer 9 fließt Blut, das mit dem großen Flottbeker Rasenplatz beste Erfahrung gesammelt hat. Denn die dritte Mutter von Clemens v. Charaktervoll-Corrado I ist die Stute Zürich, die mit Calle Cool (Nisse Lüneburg) ebenfalls Mutter eines Derbysiegers ist.

Außerdem stammen Pikeur Dylon (Markus Brinkmann) und Rolf-Göran Bengtssons Jungpferde-Weltmeister Caillan v. Casall aus dieser direkten Mutterlinie. Ebenfalls interessant ist die Katalognummer 7. Champagner, so der Name des Casall-Crunch-Sohnes aus dem berühmten Stamm 3389. Experten bringen diese Stammnummer insbesondere mit einem Hengst in Verbindung. Die Rede ist vom Jahrhundertvererber Cassini I v. Capitol I. Seine Mutter Wisma ist die vierte Mutter dieses charmanten Hengstanwärters. Den krönenden Abschluss dieser Kollektion bildet die Katalognummer 11. Hier ist der Name Programm: Extraklasse v. Emerald van het Ruytershof-Calido I heißt der langbeinige Fuchshengst, der als echter Eyecatcher daherkommt.

International erfolgreiche Springpferde, wie zum Beispiel Rolf-Göran Bengtssons Caillan v. Casall sind mit Clemens v. Charaktervoll, der Katalognummer 9, verwandt. © Quelle: Stefan Lafrentz

Die Fohlen werden sich am Auktionstag, den 18. Mai, voraussichtlich um 12:45 Uhr auf dem Derby-Platz präsentieren. Um 16:55 Uhr beginnt dann die Versteigerung im Hybrid-Format. Alle Kandidaten sind mit Fotos, Videos und ausführlichen Verwandtschaftsleistungen unter www.holsteiner.auction einzusehen.

Alle Fragen zur Auktion und natürlich zu den Fohlen selbst beantwortet Felix Flinzer (Telefon: 0162-3493942) selbstverständlich jederzeit.

