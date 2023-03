New Capitola (Katalognummer 1) v. Balou du Rouet entspringt dem Zweig des Stamms 173, der auch den Jahrhunderthengst Capitol hervorgebracht hat. Sie und die anderen noch nicht gerittenen Pferde sind nun in die Elmshorner Stallungen gezogen.

Holsteiner Frühjahrsauktion am 25. März: Am Sonnabend fällt der Hammer

Elmshorn. Seit mehreren Wochen sind die gerittenen Auktionskandidaten nun auf der Verbandsanlage in Elmshorn eingestallt, wurden dort trainiert und von Interessenten ausprobiert – am Sonnabend ist es nun so weit: Ab 18.30 Uhr werden die 33 Pferde der 37. Holsteiner Frühjahrsauktion neuen Besitzern zugeschlagen.

An dieser Stelle haben schon so einige sportliche Ausnahmekarrieren ihren Anfang genommen – zum Beispiel wurden Cassandra Orschels Derby-Siegerin Dacara E v. Cancara oder auch die mit McLain Ward in Weltcup-Prüfungen erfolgreiche Casall-Tochter Callas einst über diese Reitpferdeauktion zu Jahresbeginn vermarktet. Auktionsleiter Felix Flinzer und sein Team bereiten sich seit Monaten auf den Tag vor: „In den Wochen des Ausprobierens haben die ausgewählten Pferde ihre Qualität bestätigt, und wir können uns auf ein interessantes und vielfältiges Auktionslot freuen“, sagt er. Am Donnerstag sind auch die noch nicht gerittenen Pferde (Katalognummern 1 bis 13) in die Stallungen eingezogen und können nach Absprache gerne angeschaut werden.

Finale Präsentation um 11.30 Uhr

Der Auktionstag startet um 11.30 Uhr mit der finalen Präsentation aller Pferde. Danach haben Interessierte noch einmal die Chance, ihre Favoriten kennenzulernen und probezureiten. Um 15.30 Uhr hat der Förderverein Holsteiner Zucht- und Sportförderung einen Vortrag zu digitalen Erfolgsdaten mit Unterstützung von Hippomundo und Rimondo vorbereitet. Ab 17.15 Uhr steht ein Showprogramm an: eine Voltigier-Kür mit akrobatischen Meisterleistungen zu Pferd, rasante Mounted Games und Musik. Um 18.30 Uhr beginnt die Auktion im Hybrid-Format. Für alle Anwesenden findet der Abend ab 22 Uhr mit einer After-Show-Party einen feierlichen Abschluss – der Eintritt ist frei.

Alle Pferde, ihre Eigen- sowie Verwandtschaftsleistungen sowie Fotos und Videos sind unter www.holsteiner.auction online. Fragen zur Auktion und den Pferden selbst beantwortet Felix Flinzer (Telefon: 0162-3493942). Die Veranstalter weisen mit Blick auf die Anreise nach Elmshorn zudem darauf hin, dass die Autobahn 7 am Wochenende zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld in beiden Richtungen voll gesperrt ist.

