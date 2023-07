Ein Dutzend Holsteiner Hoffnungen: Fohlenauktion bei der Falsterbo Horse Show

Falsterbo/SWE. Die Versteigerung von Holsteiner Fohlen bei der Falsterbo Horse Show in Schweden feierte 2022 ihre gelungene Premiere, so dass Auktionsleiter Felix Flinzer und sein Team eine Wiederholung in diesem Jahr gerne in die Tat umsetzen. Die Kollektion ist dabei wie die Auktion selbst ein internationales Gemeinschaftsprojekt: Sowohl von engagierten schwedischen Züchtern des Holsteiner Pferdes als auch aus Dänemark und dem Inland wurden Offerten ausgewählt.

Die Fohlen stammen von Hengsten wie Casall, Big Star, Keaton oder auch Quabri de L’Isle, Picobello van’t Roosakker und Comilfo Plus Z ab und werden sich am Sonnabend, 15. Juli, um 15 Uhr erstmals live und via ClipMyHorse.tv im Hauptstadion präsentieren.

Darunter zum Beispiel die Katalognummer 3, Captain John v. Casall-Quidam de Revel: ein auffällig gezeichnetes Hengstfohlen, aus dessen Mutterlinie unter anderem der gekörte und 1,60 Meter-erfolgreiche Cabachon v. Casall (Suus Kuyten/NED) hervorgeht. Oder auch die Katalognummer 5, California Vest v. Comilfo Plus Z-Chaman: Die Großmutter dieses eleganten und bewegungsstarken Stutfohlens stellte zahlreiche Top-Sportler, zum Beispiel Laura Klaphakes 1,60 Meter-Springerin Nifrane de Kreisker v. Carnute. Eigenleistung wird groß geschrieben auf der Mutterseite der Katalognummer 10, Kansas City v. Keaton-Del’Arko d’Henvet: Die dritte Mutter dieses Hengstfohlens war mit Inken Gräfin von Platen Hallermund auf Drei-Sterne-Niveau in der Vielseitigkeit unterwegs und ihre Halbschwester sammelte für Japan mit Yuko Itakura Erfolge in 1,60 Meter-Springen.

Die Hybrid-Auktion wird im Anschluss an das Falsterbo Derby um circa 17 Uhr im Hauptstadion ausgerichtet. ClipMyHorse.tv überträgt diese im Livestream.

Alle Kandidaten sind mit Fotos, Videos und ausführlichen Verwandtschaftsleistungen unter www.holsteiner.auction einzusehen. Alle Fragen zur Auktion und natürlich zu den Fohlen selbst beantwortet Felix Flinzer (Telefon: 0162-3493942) selbstverständlich jederzeit. Das Auktionslot finden Sie hier.

KN