Holsteiner Pferdetage: Eine Bühne für die Besten

Elmshorn. Die Holsteiner Pferdetage mit der Verbandsstutenschau, den Landeschampionaten in Dressur und Springen, Qualifikationen zum Bundeschampionat, einer Fohlenauktion und spannendem Rahmenprogramm warten auf die Zuschauer.

Den Auftakt am Donnerstag sowie am Freitagvormittag machen die Dressuraspiranten, bevor ab Freitagmittag der Herbert-Blöcker-Platz den Springpferden gehört. Die ersten Landeschampions der Vier- und Siebenjährigen im Parcours werden am Samstagvormittag gekürt.

Am Mittag um etwa 13.00 Uhr präsentiert sich die hochkarätige Kollektion der Auktionsfohlen erstmals der Öffentlichkeit, bevor gegen 16.30 Uhr die Versteigerung beginnt. 21 junge Talente haben es in das Lot der diesjährigen Fohlenauktion geschafft. Sie stammen ab von Crack, Zirocco Blue, Uriko, Eldorado van de Zeshoek, Clarimo, Charaktervoll und vielen weiteren gefragten Vererbern. „Ich bin sehr glücklich, dass unsere Züchter uns auch bei dieser Auktion wieder zahlreiche sehr interessante Fohlen anvertrauen, die hinsichtlich Typ und Bewegung, aber auch aufgrund ihrer Verwandtschaftsleistungen zu überzeugen wissen“, sagt Auktionsleiter Felix Flinzer. Auch zwei dressurbetonte Aspiranten v. Weltmeister Glamourdale sowie Nachwuchsvererber Infantino bereichern die Kollektion.

Am Nachmittag wird darüber hinaus ein runder Geburtstag gefeiert: Verbandshengst Clarimo wird an diesem Tag 20 Jahre alt, war einst selbst mit Rolf-Göran Bengtsson auf internationalem Parkett erfolgreich und macht mit seinen Nachkommen Werbung für das Holsteiner Pferd in Zucht und Sport.

Am Samstagabend wird die Zeit für Geselligkeit nicht zu kurz kommen: Im Anschluss an die Springprüfung der Klasse S** mit Stechen wird um circa 20.45 Uhr der Herbert-Blöcker-Platz in ein Fußballfeld verwandelt. Bei Kickers meet Holstein wird in mehreren Matches im K.O.-System nicht nur um Ruhm und Ehre gespielt, sondern die Sieger und Zweitplatzierten erhalten Verzehrbänder im Gesamtwert von 600 Euro für den Cocktailstand. Dieser und die anderen gastronomischen Angebote sowie Shoppingmöglichkeiten laden an allen Veranstaltungstagen zum Verweilen ein.

Suche nach den Siegerstuten am Sonntag

Der Sonntag beginnt sogleich mit einem Highlight, nämlich der traditionellen Verbandsstutenschau um 9:00 Uhr auf dem Herbert-Blöcker-Platz. Dabei entscheidet sich, wer die Nachfolgerinnen von Melypsa und My Romanciera, den strahlenden Siegerstuten des vergangenen Jahres, werden. „Der Stutenjahrgang hat sich bei den Eintragungen als genetisch vielfältig präsentiert“, sagt Zuchtleiter Stephan Haarhoff. „Sowohl die bewährten Vererber als erfreulicherweise auch eine Vielzahl an jüngeren Hengsten senden interessante Töchter zur Verbandsstutenschau.“

Etwas Neues gibt es bei der Schau der Besten in Elmshorn: Erstmalig können sich auch vierjährige Stuten (ohne Fohlen bei Fuß) um den Titel der Siegerstute bewerben. Und fortan wird im Rahmen der Pferdetage die „Holsteiner Stute des Jahres“ gekürt, die sich mit ihren züchterischen Leistungen und sportlichen Meriten ihrer Nachkommen verdient gemacht hat. Der Sonntag wird abgerundet von den Landeschampionaten der fünf- und sechsjährigen Springpferde.

Die Fohlen der Auktion am 10. Juni sind mit Fotos, Videos und ausführlichen Verwandtschaftsleistungen unter www.holsteiner.auction einzusehen. Alle Fragen zur Auktion und den Fohlen selbst beantwortet Felix Flinzer (Telefon: 0162-3493942) selbstverständlich jederzeit.

Anmeldungen für das Fußballturnier Kickers meet Holstein werden bis zum 10. Juni 2023 um 12.00 Uhr per E-Mail (Jessica Hatje: jhatje@holsteiner-verband.de) mit Nennung des Mannschaftsnamens und Auflistung der Spieler mit Vor- und Nachnamen angenommen. Die Teams sollten aus einem Torwart und fünf Feldspielern bestehen. Die Spiele dauern jeweils 15 Minuten. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei.

KN