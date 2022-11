Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH sichert sich Bundeschampion Crack

Elmshorn. In diesem Jahr war es ruhiger um Crack, den Cornet Obolensky-Sohn und Bundeschampion. Er wurde in Elmshorn weiterhin trainiert und gefördert, stand den Züchtern währenddessen mit Frischsamen zur Verfügung. Ein Angebot, das sehr gut angenommen wurde. Nun vermeldete die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, dass Crack zu 100 Prozent im Besitz des Holsteiner Verbandes steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch bis Februar wird Crack in Elmshorn bleiben, um dann auf das Hofgut Dagobertshausen (Marburg) zurückzukehren und seine Sportkarriere mit Richard Vogel, der sich über die Wintermonate beim Winter Equestrian Festival in Wellington (Florida) aufhalten wird, fortzusetzen.

Holsteiner Hengst Crack mit beachtlicher Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte des imposanten Schimmelhengstes begann im Jahr 2017 auf der Körung Neumünster, die Crack mit einem positiven Körurteil verließ. Es folgten souveräne Siege in seiner Sportprüfung in Verden und in Springpferdeprüfungen. 2021 sprang der Cornet Obolensky-Candillo-Sohn aus der Zucht des Gestüts Campos Cria de Caballos de Deporte (Spanien) unter Maximilian Gräfe zunächst zum Titel des Holsteiner Landeschampions, bevor er nur wenige Wochen später – dann mit Richard Vogel – auch zum Bundeschampion der sechsjährigen Springpferde in Warendorf gekürt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Crack einen so rittigen, vermögenden und mit viel Leistungsbereitschaft ausgestatteten Hengst für unsere Züchter sichern konnten. Mit Richard Vogel haben wir zudem einen Reiter für Crack gefunden, der ihn in den gehobenen Sport bringen kann. Wir freuen uns auf die Zukunft“, sagte Hengsthaltungs-Geschäftsführer Sebastian Rohde.