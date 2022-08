Holsteiner Verband: Jens Klöppel wird Chefbereiter in Elmshorn

Elmshorn. Der gebürtige Brandenburger absolvierte zunächst seine Ausbildung bei Matthias Stieve in Nordrhein-Westfalen, arbeitete dann unter anderem für das Gestüt Wahl & Co. in Bielefeld, ehe er nach Norddeutschland kam. Bei Rainer Schmerglatt (Heeslingen, Niedersachen) und in Lübeck auf dem Gestüt Kriseby von Manfred Kummetz machte er beruflich Station. Außerdem war er selbstständig mit der Ausbildung von jungen Springpferden und ist seit knapp drei Jahren auf dem Erlenhof von Johann Klindworth in Elsdorf tätig. Seine größten Erfolge feierte er mit dem selbst ausgebildeten Wallach Carino, mit dem er unter anderem Zweiter im Grand Prix bei den Löwen-Classics in Braunschweig und Vierter im Großen Preis von Nörten-Hardenberg wurde.

Klöppel hat sich in der Heimat seiner Frau in Hamburg niedergelassen und eine siebenjährige Tochter. „Hier möchten wir bleiben“, sagt der Reiter, dem die Ausbildung von jungen Pferden besonders am Herzen liegt. „Ich finde es großartig, die Vererber der Zukunft auf ihrem sportlichen Werdegang zu begleiten und ihre Entwicklung Schritt für Schritt zu fördern. Eine langfristig angelegte Herangehensweise ist mir wichtig und ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sebastian Rohde.“

Öffentliches Training mit Vorstellung des Hengststall-Teams

Geschäftsführer Sebastian Rohde ist hocherfreut, dass das Team in Elmshorn nun durch den Zugewinn von Jens Klöppel komplett ist: „Wir haben zwei hervorragende Pfleger sowie zwei junge, talentierte Bereiter an der Seite von Jens. Der Beritt der Hengste ist dementsprechend sehr gut abgesichert“, ist er überzeugt. Schon bald nach dem Arbeitsantritt von Jens Klöppel werde es in Elmshorn ein öffentliches Training mit Vorstellung des Hengststall-Teams geben. Alle Züchter, Interessierte und Freunde des Holsteiner Pferdes haben dann die Möglichkeit, die Mitarbeiter der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH kennenzulernen.