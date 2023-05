﻿Schnappt sich der THW Kiel Barcelona-Kapitän Gonzalo Pérez de Vargas?

Kiel/Barcelona. In die Torwart-Frage beim THW Kiel kommt Bewegung. Der Handball-Rekordmeister baggert offenbar am spanischen Top-Torwart Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona. Er wäre sportlich ein gleichwertiger Ersatz für Niklas Landin, der den THW Kiel im Sommer verlässt und nach Aalborg wechselt.

In Spanien erzählt man sich von einem „großen Angebot“, das der THW Kiel Gonzalo Pérez de Vargas unterbreitet haben soll. Der Vertrag des Barcelona-Kapitäns läuft noch bis 2025. Die Ablösesumme, die die Katalanen für einen vorzeitigen Wechsel aufrufen, liegt nach Informationen unserer Redaktion bei zwei Millionen Euro. Diese für Handball-Verhältnisse enorme Summe könnte zwar verhandelbar sein. Realistischer scheint aber ein Wechsel des 32-Jährigen nach Kiel erst ab der Saison 2024/2025 oder sogar noch ein Jahr später.

Für die kommende Spielzeit hat der THW Kiel mit Tómaš Mrkva (Vertrag bis 2024) und dem französischen Routinier Vincent Gérard (Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr) bereits zwei Keeper unter Vertrag. Informationen unserer Redaktion zufolge soll der THW-Aufsichtsrat die Bemühungen der sportlichen Leitung des Klubs um den spanischen Torwart-Superstar voll unterstützen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi wollte ein mögliches THW-Interesse an dem spanischen Nationalkeeper nicht kommentieren, sagte aber: „Weltklasse-Spieler sind immer ein Thema für den THW Kiel.“

Wolff-Rückkehr zum THW Kiel zerschlug sich

Sicher ist: Für den THW Kiel geht es um eine Schlüsselposition, für die er bereit sein muss, tief in die Tasche zu greifen. Und mit der Rettung des polnischen Top-Vereins Kielce durch den neuen Sponsor und Parketthersteller Barlinek Ende März hat sich für die Zebras eine weitere Option zerschlagen. Zuvor hatten die Kieler und ihr früherer Torwart Andreas Wolff, 2019 aus Kiel nach Kielce gewechselt und dort nun vertraglich bis 2028 gebunden, eine gemeinsame Zukunft nicht ausgeschlossen. Wären in Kielce die Lichter ausgegangen, wäre Wolff nach unseren Informationen wohl zum THW Kiel zurückgekehrt.

Gonzalo Pérez de Vargas gehört ebenfalls in die Riege der ganz großen Keeper im Welthandball. Viermal gewann er mit Barça die Champions League, steht dieses Jahr wieder im Halbfinale. Jüngst feierte er seinen zehnten spanischen Meistertitel. Und auch in der Nationalmannschaft (Europameister 2018 und 2020) gehört der 32-Jährige seit Jahren zu den Erfolgsgaranten.

Pérez de Vargas steckt in Verhandlungen mit Barcelona

Sein Weggang aus Barcelona wäre eine Überraschung und ein Rückschlag für die Handball-Abteilung der Katalanen, auf die die Finanzprobleme der Fußballer durchschlagen. Kürzlich wurde Spielmacher Luka Cindric deshalb mitgeteilt, er könne sich einen neuen Klub suchen. Pérez de Vargas soll mit dem Verein, dem er sich in der Jugend erstmals anschloss und wo er nach Stationen in Granollers und Toulouse seit 2014 das Tor hütet, in Verhandlungen um einen Anschlussvertrag (fest)stecken – den vielleicht letzten großen in seiner Karriere. Aktuell wird sein jährliches Nettogehalt in der Branche auf rund 500 000 Euro geschätzt.

Privat stehen die Zeichen bei Pérez de Vargas und Partnerin Itziar Llobet Coderch ohnehin auf Veränderung. Der Handball-Torwart und die Basketballerin, die ebenfalls für den FC Barcelona spielt, werden noch in diesem Jahr erstmals Eltern. Ob es die junge Familie ins Ausland zieht, oder der THW Kiel letztlich nur ein Faktor im Gehaltspoker bleibt, wird sich zeigen. Immerhin ist der Draht für Pérez de Vargas an die Förde kurz: Er und THW-Cheftrainer Filip Jicha, zwischen 2015 und 2017 gemeinsam in Barcelona aktiv, gelten als gute Freunde.

