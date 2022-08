Holt Holstein Kiel in Magdeburg den ersten Saisonsieg?

Wie verkraftet Holstein Kiel das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal? In der Zweiten Fußball-Bundesliga sind die Störche am Sonntag beim frechen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gefordert. Nach zwei 2:2-Unentschieden zum Auftakt will die KSV endlich den ersten Sieg der Saison einfahren. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker!

Magdeburg. Der kurze Tanz auf der zweiten Hochzeit (DFB-Pokal) ist vorbei, nach dem 3:5 nach Elfmeterschießen beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim kann, besser gesagt muss, sich Holstein Kiel nun auf die Zweite Liga konzentrieren. Auch hier ist die KSV nicht optimal aus dem Startblock gekommen, blieb zwar ungeschlagen, sammelte aber eben auch nur zwei Punkte ein. Die Störche sehnen sich nach dem ersten Saisonsieg.

Das wird in der MDCC-Arena alles andere als ein Selbstläufer, Aufsteiger 1. FC Magdeburg präsentierte sich im Auftaktspiel gegen Düsseldorf solide, verlor knapp mit 1:2 – und nahm eine Woche später den Karlsruher SC beim 3:2-Auswärtssieg in der ersten Halbzeit förmlich auseinander. Es herrscht vorsichtige Zweitliga-Euphorie in der Börde, auf dem Rasen und auf den Rängen. „Wir erwarten in Magdeburg eine hitzige Atmosphäre. 20 000 gegnerische Zuschauer oder mehr dürfen für einen Zweitliga-Profi aber keine Rolle spielen. Da müssen wir gewappnet sein, um endlich den ersehnten ersten Dreier zu holen“, erklärte Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver.