﻿So bereiten sich Kieler Läufer in Kenia auf die neue Saison vor

Iten. „Es ist selten geworden, nur bei einer Sache zu sein“, sagt der Kieler Läufer Lars Schwalm. Im „Home of the Champions“, dem „Laufmekka der Welt“, ist das anders. Rund 25 Kilometer entfernt von Eldoret, der fünftgrößten Stadt Kenias, liegt Iten. Dort, wo die Weltspitze der Langstreckenathleten trainiert und zum Teil lebt, haben sich mit Lars Schwalm und Svea Timm zwei Läufer des LAC Kronshagen auf die neue Saison vorbereitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückblick in die vergangenen vier Wochen: Auf 2400 Metern Höhe und ohne nennenswerten Einfluss von Jahreszeiten trotzen die beiden dem winterlichen Schmuddelwetter in der Heimat. „Die Höhe ermöglicht es uns, tolle Trainingsreize zu setzen“, so der kürzlich zur Kieler Sport-Überraschung des Jahres ausgezeichnete Schwalm. Bei Temperaturen um die 25 Grad werden sie von Trainern, Kölner Läufern und einer Filmcrew begleitet, liefern auf den „Dirt Roads“, den Schotterstraßen, meist zwei Trainingseinheiten pro Tag ab.

Saisonvorbereitung in Kenia: Timm läuft auf „Dirt Roads“, Schwalm fährt Rad

„Hier ist viel Geröll, wenig geteert“, sagt Timm über den ungewohnten Trainingsuntergrund. Eine weitere Anstrengung – neben der Höhe, an die man die Belastungen anpassen muss. Das Gleiche gilt für Schwalm, der anstelle die Laufschuhe zu schnüren in die Pedalen tritt – verletzungsbedingt. Eine Entzündung im Ansatz des Hüftbeugers bremst den 25-Jährigen derzeit aus. „Ich bin noch nicht wieder richtig ins Laufen gekommen, schaffe aber die Grundlagen auf dem Rad“, sagt Schwalm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und kann den Fokus voll auf den Sport richten, findet in Kenia optimale Regenerationsbedingungen. Um die 30 Trainingsstunden pro Woche kommen für die beiden zusammen. „Es fühlt sich frisch an, das Trainingsvolumen und die Intensität sind ganz anders als zu Hause“, lobt der Läufer.

„Home of the Champions“: Tür an Tür mit Weltklasse-Läufern

Besonders inspirierend: die Begegnungen mit der Läufer-Zunft. „Wir sind hier komplett von Läufern umgeben, wohnen mit Weltklasse-Athleten im Camp“, sagt Schwalm. Weltklasse-Athleten wie etwa der Kenianer Eliud Kipchoge, der 2022 seinen eigenen Marathon-Weltrekord in Berlin unterbot. Aber auch deutsche Spitzensportler wie Amanal Petros und Konstanze Klosterhalfen zählen zu den Nachbarn. Sie alle schätzen die Kombination aus hervorragenden Trainingsbedingungen und dem Geist, der durch die Region strahlt, den Fokus aufs Wesentliche.

„Ich habe noch nie so viele Leute lachen gesehen, das Lachen ist ansteckend“, fasst Schwalm zusammen, der auf dem Fahrrad viel herumkommt, auch in abgelegenen Ortschaften unterwegs ist. Was ihn beeindruckt? Die Einfachheit des Lebens. Trotz mehrerer Stromausfälle beim Essen sagt er: „Man weiß sich zu helfen, wir haben nie irgendetwas vermisst.“ Timm ergänzt: „Hier wird das Leben ganz anders gehuldigt, sich vor allem für die kleinen Dinge Zeit genommen.“ Entschleunigung, Achtsamkeit – Elemente, die den Athleten das Laufen im Alltag schenkt, sie antreibt.

Schwalm übers Laufen: „Wie ein kleiner Reinigungsprozess“

„Ich kann einfach nicht ohne Bewegung“, sagt Schwalm über seine Faszination für den Laufsport. Der langfristige Prozess, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sei für ihn zu einem Lebensstil geworden. Beim Laufen selbst spüre er geistige Leere bis intensive Körperempfindungen – je nach Intensität der Einheiten. „Das ist jedes Mal wie ein kleiner Reinigungsprozess“, sagt er über den Ausgleich zum Vollzeitjob in der Klinik. „Das gibt mir kein anderer Sport.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Sport, in dem beide LAC-Athleten in dieser Saison einiges vorhaben. Für Timm wird der Berliner Halbmarathon im April der erste wichtige Wettkampf sein. „Danach werden die Distanzen kürzer“, sagt sie, meint die deutschen Meisterschaften der U 23-Junioren und die 5000 Meter auf der Bahn. Und schielt dann in Richtung Cross-U 23-EM, die sie im letzten Jahr hauchdünn verpasst hatte. Und Schwalm? „Durch die Verletzung ist die erste Saisonhälfte ins Wasser gefallen, ich muss umplanen“, sagt er. Und will wieder auf der Marathon-Distanz angreifen – entweder „eine schnelle Zeit in Berlin oder um den Meistertitel (in Köln, Anm. d. Red.) mitlaufen“.

Darum setzen Läufer auf Höhentraining Vor allem Leistungssportler setzen auf den sinkenden Luftdruck in der Höhe, der eine erhöhte Atem- und Herzfrequenz zur Folge hat. Zudem wird über einen längeren Zeitraum die Bildung von roten Blutkörperchen angeregt, die langfristig dafür sorgen, dass mehr Sauerstoff zu den Muskeln transportiert wird. Die Folge: Athleten fällt es anschließend in Tieflagen leichter, schneller und ausdauernder zu laufen.

Davor aber erst einmal den Spagat zwischen Sport und Alltag schaffen, sich eingestehen, in Deutschland nicht das gleiche Pensum gehen zu können. Und Zeit nehmen, für die kleinen Dinge des Lebens. Den Fokus auf eine Sache richten.