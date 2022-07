Die Medaillenplätze waren für die vier Athleten der Bramstedter TS und vom SC Rönnau 74, die bei der Deutschen U 23-Leichtathletik-Meisterschaft in Wattenscheid starteten, außer Reichweite. Enttäuscht hat das Quartett aber nicht.

Kreis Segeberg. Aaron Köhler von der Bramstedter TS rannte bei den Deutschen U 23-Meisterschaften in der Leichtathletik über 110 Meter Hürden auf den siebten Platz. Sein Vater und Trainer Christian Köhler war mit dem Abschneiden in Wattenscheid zufrieden, der Athlet selbst war es nicht ganz. „Ich finde, es war ein richtig guter Endlauf“, sagte Christian Köhler. „Aber Aaron ärgert sich ein bisschen darüber, dass er nach gelungener Startphase an der neunten Hürde leicht aus dem Tritt gekommen ist. Er meint, es wäre noch mehr drin gewesen.“

Hürdensprinter Köhler steigert sich im Finale

Aaron Köhler lief im Vorlauf 15,24 Sekunden und qualifizierte sich als Achter gerade so für das Finale. „Damit hatte Aaron unser gemeinsames Ziel für die DM erreicht“, verriet Christian Köhler. Im Endlauf steigerte sich der BT-Athlet auf 14,96 Sekunden.

Köhlers BT-Teamkollege Adrian Griffel, der 2019 in Sindelfingen mit einer Weite von 65,56 Meter den nationalen U 20-Titel gewonnen hatte, erreichte in Wattenscheid den neunten Platz. Dass er mit 62,41 Meter seine persönliche Bestleistung um mehr als drei Meter verfehlte, überrascht BT-Spartenleiterin Katrin Blumhagen nicht: „Adrian hat Anfang Juni seine Ausbildung beendet und arbeitet jetzt im Schichtdienst. Deshalb kann er nur noch jede zweite Woche zum Training kommen, ansonsten trainiert er zuhause. Aufgrund der Stadionsanierung können wir aktuell ja auch nicht zu jeder Zeit den Sportplatz der Bundespolizei benutzen.“

Aus im Vorlauf für Richter und Löbe

Charleen Richter (SC Rönnau 74), eine Woche zuvor Siebte der U 20-Titelkämpfe, erwischte über 800 Meter den schnellsten der drei Vorläufe. Sie lief nach 2:13,53 Minuten über die Ziellinie und verpasste das Finale. Auch Karl Löbe (SCR 74), der ebenfalls noch U 20-Athlet ist, sammelte weitere Erfahrung in einem stark besetzten Wettkampf, musste aber über 1500 Meter nach dem Vorlauf die Sportsachen packen. 4:01,91 Minuten wurden für ihn im Wettkampfprotokoll notiert. Damit war Löbe einer von drei Läufern, die sich nicht für das Finale der besten Zwölf qualifizierten.