﻿Igor Vitiuk vom Wiker SV über Raketeneinschläge und feierlustige Deutsche

Aus dem ukrainischen Kriegsgebiet in die Wik: Genau dies hat der Ukrainer Igor Vitiuk erlebt. Der aus Zhashkiv nach Kiel Geflüchtete erzählt, was er in den letzten Monaten durchmachen musste und an welchen Stellen der Fußball helfen konnte.

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine war für Igor Vitiuk jeder Tag aufs Neue ungewiss: Nun hat er seine neue Heimat in Kiel gefunden und fühlt sich beim Wiker SV wohl.

Kiel. Was macht es mit einem, um fünf Uhr morgens von Raketeneinschlägen geweckt zu werden? Was bedeutet es, die eigene Familie zurücklassen zu müssen? Wie sehr kann der Krieg im eigenen Land das Leben eines jungen Sportlers verändern? Die Geschichte von Igor Vitiuk ist nicht nur die Geschichte eines Kriegsflüchtlings aus der Ukraine, sondern auch eine die zeigt, wie sehr der Sport Menschen miteinander verbinden und Schmerzen lindern kann.

Wer die letzten Spiele des Fußball-Verbandsligisten Wiker SV vor der Winterpause aufmerksam verfolgt hat, dem dürfte auf der Aufstellung mit Igor Vitiuk ein bisher unbekannter Name aufgefallen sein. Anfang November gab der 28-jährige sein Startelfdebüt im Heimspiel gegen die Reserve von Inter Türkspor Kiel, erzielte dabei gleich seinen Premierentreffer beim 3:0-Erfolg seiner neuen Mannschaft. Ein schöner Moment, den der Ukrainer so schnell nicht vergessen wird – nach vielen schlimmen Erlebnissen in den Wochen und Monaten zuvor.

Kriegsanfang in der Ukraine stellt das Leben von Igor Vitiuk auf den Kopf

Wenn man Vitiuk über seine Begeisterung für den Fußball sprechen hört, kann man spüren, wie sehr er für den Sport lebt. Nachdem er in der Ukraine die Grundlagen des Fußballspielens erlernte, wagte er 2009 den Schritt ins Ausland und spielte für einige Jahre in der fünften dänischen Liga. „Ich wollte versuchen, international Fußball zu spielen“, erklärt der Offensivspieler. Nach einer Station in Tschechien kehrte er mit Beginn der Corona-Pandemie in seinen Heimatort Zhashkiv, das zentral in der Ukraine liegt, zurück und arbeitete dort als Produktmanager. Bis der 24. Februar 2022 sein Leben auf Kopf stellte.

„Am Morgen dieses Tages wurden wir um kurz vor sechs mit dem Knallen von zwei Raketeneinschlägen geweckt“, erzählt Vitiuk. Er erinnert sich noch genau: „Als ich dann auf mein Handy geschaut habe, sah ich, dass der Krieg begonnen hatte.“

Igor Vitiuk zwischen Arbeitsalltag und Bombensirenen in der Ukraine

Für den 28-jährigen begann eine Zeit der Ungewissheit. „Wir konnten nie wissen, was am nächsten Tag passiert“, erzählt Vitiuk weiter. „Es tut der mentalen Gesundheit nicht gut, wenn bei der Arbeit immer wieder die Bombensirenen aufheulen und du nicht weißt, wo es diesmal einschlägt.“

Aufgrund von Vorerkrankungen eignete sich Vitiuk nicht für den Militärdienst in der Ukraine, was ihm die Möglichkeit bot, das Kriegsgebiet, wenn auch ohne seine Familie, zu verlassen. Ende September kam der endgültige Ausmusterungsbescheid – Vitiuk durfte das Land verlassen. „Es ging alles ziemlich schnell, ich habe es erst zwei Tage vorher erfahren“, berichtete der Ukrainer vom Beginn seiner Flucht Richtung Westen. Über Polen, Berlin und Hamburg kam er schließlich am 4. Oktober nach Kiel.

Vitiuk wurde privat bei einer Familie aufgenommen und verfolgt das Geschehen in der Ukraine weiter mit großer Sorge. „Jeden Morgen schaue ich zuerst in den Nachrichten, ob es etwas Neues gibt. Auch wenn ich hier in Sicherheit bin, weiß ich, dass meine Familie weiter in Gefahr ist. Durch die Stromausfälle habe ich häufig keinerlei Verbindung zu ihnen.“

Kultur-Schock in der Kabine des Wiker SV

Seitdem Vitiuk in Kiel ist, hat er ein klares Ziel: wieder Fußball spielen. Nur eine Woche nach seiner Ankunft und einigen Gesprächen später, schaute der Flügelspieler bereits ein Spiel seines neuen Vereins an und spielt mittlerweile fest in der ersten Mannschaft.

„Die Spieler haben mich gut unterstützt und mir alles erklärt. Dies hat mir die Kommunikation enorm erleichtert“, freut sich der Neuzugang, auch wenn die Kabinen-Routine der neuen Mannschaft erst mal zu einem Kultur-Schock führte: „Ich war es zwar aus meiner Zeit in Tschechien bereits gewohnt, dass die Menschen gerne Bier trinken, aber hier wird direkt in der Kabine gefeiert“. Auch der Wiker Schlachtruf beim Siegestanz nach dem Spiel sorgte am Anfang für Stirnrunzeln. „Ich muss zugeben, ich habe nur mitgesummt, da mir für mehr noch die Textsicherheit fehlt“, lacht der Schienenspieler.

Integration durch den Fußball – Vitiuk hilft ukrainischen Kindern

Vitiuk fühlt sich in Kiel mittlerweile so pudelwohl, dass er auf der Suche nach einer eigenen Wohnung ist. Weil der Fußball ihn neue Freunde in Kiel finden ließ und seine Integration förderte, möchte Vitiuk Kindern und Jugendlichen helfen, die sein Schicksal teilen. Beim vom Wiker SV initiierten Training für ukrainische Kinder geht Vitiuk als Betreuer und Dolmetscher Trainer Walter Teupe helfend zur Hand. Der Coach über seinen „Co-Trainer“ aus dem Krisengebiet: „Er kann die Probleme der Kinder sehr gut verstehen. Ich habe selten einen so herzensguten und hilfsbereiten Menschen kennengelernt.“ Bereitschaft zur Hilfe, die Igor Vitiuk selbst wohl am besten zu schätzen weiß.

Von Tobias Hollenbach