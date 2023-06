﻿Von „viel Leid“ zur Olympia-Hoffnung: Nik Aaron Willims besonderer Weg an die Segel-Weltspitze

Kiel. Er ist Deutschlands in diesem Jahr erfolgreichster Ilca-7-Segler, schlug Platzhirsch Philipp Buhl bei zwei Großevents: Nik Aaron Willim startet in der Form seines Lebens in Kiel-Schilksee. „Die Kieler Woche ist immer ein Happening. Ich will voll bei mir, im Flow sein“, sagt der 26-Jährige im Interview – unweit seiner Wohnung am Olympiahafen. Fünf kräftezehrende Trainingswochen in Marseille liegen hinter dem Schleswiger. In der Heimat heißt es jetzt: Akkus aufladen für die Olympia-Ambitionen.

Dass Willim sich berechtigte Hoffnungen auf die Spiele im kommenden Sommer macht, war lange nicht abzusehen. Schwierige Jahre liegen hinter dem Segler. „Ich habe viel Leid, viel Frust, viel Schmerz erfahren“, sagt er mit ernster Miene.

Knieverletzung nach Segel-Profistart: „Das war extrem belastend“

Als Willim 2017 die Profikarriere einschlägt, bremst ihn eine Knieverletzung direkt für ein Jahr aus. „Das war extrem belastend. Ich hatte alles umgestellt, viel Halt verloren.“ Das Profisportlerdasein, ein Teil seiner Identität? Gestrichen. 2019 sorgt dann ein schwerer Autounfall monatelang für anhaltende Schwindelgefühle. Während der Corona-Pandemie ziehen sich Sponsoren zurück. Dazu kommen anhaltende „krasse“ Kopfschmerzen, die er aufs Zähneknirschen in unruhigen Nächte zurückführt, morgens „immer total fertig“ aufwacht.

Willim weiß: „Ich hatte viele Gründe, aufzuhören. Meine Hoffnung habe ich aber nie verloren – auch wenn ich an der Grenze war.“ Weiterzumachen sei „eine viel, viel größere Leistung“ als die kürzlichen Erfolge wie Platz fünf bei der Europameisterschaft Anfang des Jahres in Italien. „Aber das sieht die Öffentlichkeit nicht.“

Mehr als ein Profi-Segler: Klimaaktivist Nik Willim schreibt Buch

Genauso wenig wie all die Trainingsarbeit, die Willim investiert, sich neben den Einheiten auf dem Wasser mit Dingen wie Stressregulierung, Meditation, Dankbarkeit für das Funktionierende befasst, sich auf eine spirituelle Reise macht. Lernt, sich nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Und den Blick auf Sinnfragen richtet, dabei auch über den Tellerrand blickt. Aus „Why me?“ – Warum ich? – wird mit der Zeit „Try me!“ – Prüfe mich! Willim sucht die Herausforderung.

In dieser Phase entsteht sein Öko-Thriller „Grüne Tiger“, den er gemeinsam mit seinem besten Freund Asadullah Haqmal schreibt. Segeln und Nachhaltigkeit? Nicht immer vereinbar. Das realisiert auch Willim, will aufrütteln, auf die Klimakrise aufmerksam machen, etwas Kreatives schaffen: „Das Buch ist das Resultat aus schlechtem Gewissen und meiner Verletzungszeit. Ich dachte mir: ‚Vielleicht kriegst du die Leute überzeugt.‘“ Um den Segelsport an sich nachhaltiger zu machen, sieht er vor allem die Hersteller in der Pflicht, CO2-neutral und langfristiger zu produzieren, auf erneuerbare Energien zu setzen. Doch wie realistisch ist das kurzfristig? Willim ist skeptisch, wirkt nachdenklich.

Segeln ums Olympia-Ticket: Duell gegen Platzhirsch Philipp Buhl

Immer realistischer erscheint dagegen sein großes Ziel: olympisches Edelmetall 2024. Der Weg zu den Spielen ist zwar noch lang, drei „Riesenwettkämpfe“, etwa die Weltmeisterschaft in Den Haag im August, liegen noch vor ihm. Doch Willim ist in der Weltspitze angekommen, sagt: „Ich entwickele mich krass schnell, bin fitter, reiße mich mental mehr zusammen. Und bin noch so weit von meinem Potenzial entfernt.“

Um das Olympia-Ticket streitet er sich ausgerechnet mit seinem langjährigen Freund und Mentor Philipp Buhl, der bisweilen als Platzhirsch im Ilca 7 galt, dann von Willim zweimal besiegt wird. Der Schleswiger hat damit das Ticket für das Olympia-Testevent in Marseille in der Tasche, sagt selbstbewusst: „Philipp ist eine deutsche Segellegende, hat mehr Power auf dem Schiff. Das heißt aber nicht, dass er unbesiegbar ist.“

Aus Mentor wird Konkurrent vor Marseille 2024

Das Verhältnis? Hat sich verändert. „Jahrelang habe ich mehr mit ihm als mit meiner Freundin in einem Zimmer geschlafen. Er hat mich so viel gefördert.“ Heute ist Willim auf Augenhöhe („Dass das passieren würde, war ihm klar“), das Verhältnis angespannter, Buhls Mentorenrolle gekippt. Willim betont: „Er ist aber natürlich immer noch ein krasser Typ, ein krasser Teamplayer.“

Anders als Buhl, der gerade bei der Motten-WM in Weymouth (England) startet, hat sich Willim für die Kieler Woche entschieden – auch um sich auf alle möglichen Bedingungen wie etwa den schwachen Wind vorzubereiten. „Light-Wind-Racing ist anspruchsvoller. Du musst smart segeln, dich positionieren, darfst dir keinen schlechten Start erlauben.“

Die Tücken durfte er direkt im ersten Rennen am Sonntag kennenlernen: Platz 41 in seiner Startgruppe, bevor am Montag ein vierter und ein siebter Platz hinzukamen. Ein wertvoller Test, denn der Segler weiß: „Bei Olympia kann das auch alles passieren.“

