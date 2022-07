﻿Ilyas von der SG Weddelbrook/Nützen muntert die traurigen Verlierer auf

Ilyas Kuzey Oral spielt Verteidiger, versucht aber, auf dem Fußballplatz ohne Fouls auszukommen. Jetzt hat der neunjährige Weddelbrooker einen Fair-Play-Preis bekommen. Er sprach nach dem Abpfiff zum gegnerischen Team, das 0:8 verloren hatte, und munterte die traurigen Verlierer auf.

Weddelbrook. Ilyas Kuzey Oral wird im August zehn Jahre alt. In Sachen Fair Play ist der 1,39 Meter große Nachwuchskicker ein ganz Großer. Der Junge aus Weddelbrook ergriff nach einem 8:0-Erfolg das Wort, munterte die Verlierer auf und wurde dafür vom Fußball-Landesverband mit dem Preis für die Fair-Play-Geste des Monats Mai ausgezeichnet.

Ilyas spielt Verteidiger im E-Juniorenteam der SG Weddelbrook/Nützen, schaltet sich aber gern auch in den Angriff ein. Beim 8:0 im Spiel der Kreisklasse gegen TuS StuSie III fiel er nicht nur mit seinem sehenswerten Seitfallziehertor in der zweiten Halbzeit auf. Als die beiden Teams nach dem Schlusspfiff an der Mittellinie zusammenkamen und gerade geklärt wurde, ob ein abschließendes Neunmeterschießen gewünscht sei, bat er den TuS-Trainer, etwas sagen zu dürfen.