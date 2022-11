Holstein-Kiel-Fans im Verdacht der schweren Sachbeschädigung

Hamburg/Kiel. Sportlich gesehen hinterließ das 0:0 von Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli gemischte Gefühle. Im und um das Stadion herum verlief das Nordduell zwischen den Störchen und Kiezkickern ohne größere Zwischenfälle. Doch auf der Rückreise aus der Hansestadt nach Kiel sollen sich einige Anhänger der KSV der schweren Sachbeschädigung schuldig gemacht haben. Das teilte die Bundespolizei mit.

Beschädigungen sollen mit Nothammer verursacht worden sein

Demnach hätten rund 300 Fans, die dem Zweitligisten Holstein Kiel zugeordnet worden seien, am Dienstagabend in Hamburg einen Regionalexpress der Deutschen Bahn bestiegen, um zurück an die Förde zu reisen. Bei einer Kontrolle der Zugbegleiter wurden gegen 22.30 Uhr verschiedene Sachbeschädigungen festgestellt. Neben zerstörten Glastüren im Inneren des Zuges wurden auch Teile der Deckenverkleidung sowie die Spiegel im Sanitärbereich des Wagens herausgerissen. „Die Spurenlage zeigt, dass die Beschädigungen mit einem Nothammer aus dem Zug verursacht wurden“, so die Polizei. Weiterhin seien Fenster, Wände und Spiegelflächen im gesamten Waggon mit Aufklebern und Farbmarkierungsstiften „verunstaltet“ worden.

„Die ersten Ermittlungen der Bundespolizei haben ergeben, dass Anhänger von Holstein Kiel für die Zerstörungswut im Regionalexpress verantwortlich sein dürften“, heißt es von der Bundespolizeiinspektion Kiel. Beim Halt am Kieler Bahnhof hätten sich besagte Fans noch „ruhig und zurückhaltend“ gezeigt. Deshalb sei es zu keinen polizeilichen Maßnahmen innerhalb des Bahnhof-Umfeldes gekommen. Erst im Nachgang seien die diversen Sachbeschädigungen durch die Deutsche Bahn festgestellt worden, heißt es. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich unter 0431/98071-210 melden können.