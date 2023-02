Im Zeichen der Königsklasse

Endspurt in der Champions-League-Gruppenphase für den THW Kiel. Auch wenn der direkte Viertelfinaleinzug nun auch rechnerisch nicht mehr möglich ist, haben die Zebras Grund genug, diese Woche „all in“ zu gehen. Gepokert wird womöglich auch an anderer Stelle.

es kommt nicht oft vor, dass ich mit den Handballern des THW Kiel tauschen wollen würde, aber gestern war so ein Tag. Während der THW-Tross sich per Charterflieger ab Lübeck auf den Weg nach Szeged machte, wo die Zebras am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr) gegen den ungarischen Meister antreten, beförderten mich die Linienflüge im allgemeinen Lufthansa-Chaos doch eher schleppend Richtung Ungarn.

Da lohnt sich die auf regenerationsbedürftige Sportlerkörper angepasste Reiseplanung des THW Kiel für Domagoj Duvnjak und Co. gleich doppelt – immerhin müssen die Zebras schon Sonnabend zu Hause wieder gegen Bundesliga-Schlusslicht ASV Hamm ran.

Ihr Fokus liegt bis zum 1. März allerdings noch klar auf der Champions League. Zwar ist seit Mittwochabend klar, dass die direkten Viertelfinal-Tickets für Platz eins und zwei aus der Gruppe an Barcelona und Kielce gehen. Die Kieler aber können noch Rang drei erreichen – und damit womöglich „leichtere“ Gegner in den folgenden K.o.-Runden.

Damit steht Kielce – trotz der ersten Niederlage gegen den THW Kiel seit über elf Jahren vergangene Woche – sportlich deutlich besser da als finanziell. Und so stand Kielces Torwart Andreas Wolff bei seinem Gastspiel in Kiel nicht nur als National- und Ex-Keeper im Fokus. Sondern auch als möglicher Rückkehrer zum THW im Falle eines finanziellen Kollapses seines derzeitigen Arbeitgebers, bei dem er einen Vertrag bis 2028 besitzt. Über die Details zur neuen Dynamik in der Kieler Torwartfrage haben mein Kollege Tamo Schwarz und ich auch in der neuen Folge unseres Podcasts „Timeout THW“ gesprochen.

Für die aktuelle Saison hat sich das Wechselfenster gerade geschlossen – ohne dass der THW Kiel noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden ist. Warum das erwähnenswert ist? Als Niclas Ekberg in der Schlussphase der Partie gegen Kielce böse umknickte, konnte man nicht davon ausgehen, dass die Untersuchungen einen Tag später „nur“ Bänderverletzungen und eine Ausfallzeit von voraussichtlich etwa vier Wochen ergeben würden. Glück im Unglück für den THW und seinen Top-Torjäger. Und die Chance für ein anderes Zebra, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Die Kieler Flügelzange ist am Abend in Szeged also dünn besetzt, denn auch auf der linken Seite muss Magnus Landin in Abwesenheit des erkrankten Rune Dahmke allein auskommen.

Wie das gelingt, können Sie hier verfolgen: Liveticker Pick Szeged gegen THW Kiel.

Zitat der Woche

Man kann niemals nie sagen, und ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne hier spiele. Natürlich wäre es eine Ehre, wieder dieses Trikot zu tragen. Aber im Moment gilt es, bei meinem aktuellen Verein mit vollem Herzblut zu agieren und den maximalen Erfolg einzufahren. Andreas Wolff über den THW Kiel

Statistik der Woche

86 Prozent – so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehlwurf des Gegners anschließend in den Händen des THW Kiel landet. In der Liga sind die Kieler damit Spitze, wenn es darum geht, den Kontrahenten keine zweite Chance zu erlauben. Das hat Handball-Statistikexperte Julian Rux ausgerechnet. Mit 25,2 Gegentoren pro 50 Ballbesitze stellt der THW Kiel zudem die zweitbeste Abwehr der Bundesliga – hinter der SG Flensburg-Handewitt (25,0).

Gerücht der Woche

