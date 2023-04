In der Ruhe liegt die Kraft, oder?

Sander Sagosen und Co. wollen zwei spielfreie Wochen optimal nutzen, um dann im Bundesliga-Derby gegen Flensburg Revanche zu nehmen und mit aufgeladenen Akkus in den Saison-Endspurt zu gehen.

Ran muss der THW Kiel in dieser Woche nicht. Schon seit der Niederlage im DHB-Pokal-Viertelfinale Anfang Februar gegen den SC Magdeburg ist klar: Das Final Four findet erstmals seit 2018 ohne Kieler Beteiligung statt. Deswegen haben die Zebras – man mag es Mitte April in der finalen Saisonphase kaum glauben – ganze zwei Wochen spielfrei, bevor es am 23. April zuhause gegen die SG Flensburg-Handewitt ins 108. Nordderby geht.

Ein heißer Ritt! Im Gegensatz zum nördlichen Nachbarn, der sich durch European League und DHB-Pokal im Terminstress befindet, muss der THW bei aller Regeneration darauf achten, nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Nikola Bilyk formuliert es so, wenn er an die ungewohnt lange Spielpause denkt: „Es kann Fluch, aber auch Segen sein.“

An einen Fluch hat vielleicht der ein oder andere während des Spitzenspiels am vergangenen Wochenende gegen den SCM gedacht – genauer gesagt an einen Heimfluch: Seit 2017 ist der THW Kiel, der am Sonntag leider ohne Steffen Weinhold antreten musste, ohne Erfolg in eigener Halle gegen die Magdeburger. Und dann wirbeln die flinken Gisli Kristjánsson und Kay Smits die THW-Deckung auch noch so richtig durcheinander, sorgen für ein 18:21 zur Pause.

Dank einer starken Abwehrarbeit, eines sich steigernden Niklas Landins und der Power im Angriff hat die Kieler Tabellenführung nach dem 34:34 jedoch weiter Bestand. Punktgewinn oder -verlust? So sahen es die Beteiligten.

Und auch wenn sich die Rhein-Neckar Löwen durch vier Niederlagen in Serie aus dem Bundesliga-Meisterrennen verabschiedet haben dürften – unter den Top vier ist es an der Tabellenspitze eng wie nie. Das Restprogramm hat es in sich. Sander Sagosen findet‘s gut und spielt schon einmal ein Szenario nach dem nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ durch.

Aber bis dahin: Füße hoch und abschalten. Warum nicht auch einfach mal Mitte April? In ein paar Tagen geht‘s schließlich schon wieder um alles.

Zitat der Woche

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir machen weiter unseren Job – dann ist dieser Punkt Gold wert. Oder eben nicht – dann werden wir ihm vielleicht nachtrauern. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach dem Unentschieden gegen den SC Magdeburg

Statistik der Woche

21 Gegentore musste der THW Kiel gegen den SC Magdeburg bis zur Pause hinnehmen. Das gab es in heimischer Halle seit über 14 Jahren nicht mehr – damals noch mit Spielern wie Stefan Lövgren, Filip Jicha, Marcus Ahlm und Thierry Omeyer im Aufgebot. Am 7. Februar 2009 stand es zur Halbzeit 23:22 gegen Balingen-Weilstetten (Endstand 41:33). Auswärts ist es nicht ganz so lange her: Am 12. März 2017 lag man nach 30 Minuten mit 10:22 gegen Paris Saint-Germain in der Champions-League-Gruppenphase zurück (Endstand 24:42 aus THW-Sicht).

