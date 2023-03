﻿Samed Erol ab nächster Saison Trainer bei Inter Türkspor Kiel II

Der Abstieg der Reserve von Inter Türkspor aus der Verbandsliga Ost dürfte wohl kaum noch zu vermeiden sein. Nun hat Inter mit Samed Erol den Trainer für die neue Saison präsentiert, in der es aller Voraussicht nach in der Kreisliga um Punkte gehen wird.

Kiel. Inter Türkspor Kiel II hat mit Samed Erol einen Trainer für die kommende Saison gefunden. Der 32-Jährige lief in der Hinrunde der laufenden Saison noch im Oberligateam des Klubs auf und wird seinen ersten Trainerposten ligaunabhängig antreten. „Wir sind sehr froh, Samed für diesen Posten zu gewinnen. Er bringt hohe fußballerische Erfahrungen mit und ist durch und durch ein Inter-Jung“, freut sich der Abteilungsleiter Sport, Mesut Özdek.

Erol soll Neuaufbau in der Kreisliga leiten

Erols Reise dürfte mit einem Neuaufbau in der Kreisliga beginnen, denn die Kieler haben in der Ost-Staffel der Verbandsliga acht Spiele vor Saisonende bereits 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Es hat mich sehr gefreut, dass der Vorstand mich als Trainer vorgesehen hat. Ob wir in der kommenden Saison in der Verbandsliga oder Kreisliga spielen werden, spielt für meine Planung keine Rolle. Wir werden ein junges, dynamisches und erfolgshungriges Team aufstellen, welches den Spirit des Vereins widerspiegeln soll“, wird Erol in einer Vereinsmitteilung zitiert.