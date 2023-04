﻿Inter Türkspor Kiel verliert gegen Oldenburger SV nach Schlingel-Elfer

In der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein zog Inter Türkspor Kiel in einem Torspektakel gegen den Oldenburger SV mit 3:5 den Kürzeren. OSV-Spielmacher Daniel Junge beendete seine Torflaute mit einem Viererpack. Doch das Highlight war der Strafstoß zum 4:1 – ein echter Schlingel-Elfer!

Kiel. Buntes Treiben im grauen Tabellenmittelfeld der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein: In einem mit offenem Visier geführten Oberliga-Nachholspiel des 19. Spieltages unterlag Inter Türkspor Kiel dem Oldenburger SV vor 150 Zuschauern mit 3:5. Die Ostufer-Kicker verpassten somit vorerst den Sprung in die erste Tabellenhälfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Junge, Junge! Junge, Junge! Oldenburgs Spielmacher Daniel Junge hinterließ nachhaltigen Eindruck bei den Interisti. Seit dem 18. September 2022 hatte der 29-Jährige nicht mehr für den OSV getroffen. Am Ostersamstag endete die Torflaute nach exakt 1220 Minuten. Und wie! Junge erledigte Inter Türkspor mit seinem Viererpack fast im Alleingang.

Oldenburger SV trifft zum 4:1 mit einem Schlingel-Elfmeter

Doch ein Tor stach heraus. Es war das 4:1 (66.) – Junges dritter Streich in diesem Spiel. Dabei stand zunächst OSV-Kollege Frederik Kaps im Fokus. Der rechte Flügelstürmer kam im Laufduell mit Inters Tom Schmidtke ins Straucheln. Schiedsrichter Jannik Hansen entschied auf Strafstoß! Während sich die Interisti noch bei Hansen über den diskutablen Pfiff beschwerten, heckten Kaps und Junge einen furiosen Plan aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oldenburgs Daniel Junge (blau) hat Inters Yasin Akbaba (li.) abgeschüttelt und überlistet Nikolas Wulf (re.) zum 2:1. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Kaps lief zum Elfer an, spielte das Leder einen halben Meter nach vorne und Junge knallte den Ball ins Netz – 4:1! Elfmetertor nach Abspiel? Alles korrekt, denn Kaps spielte den Ball in Richtung Tor und Junge befand sich bei der Ausführung durch Kaps noch außerhalb des Strafraums! „Dieser Plan lag schon länger bei uns in der Schublade. Nur Daniel und ich kannten ihn. Eigentlich ist das kaum zu verteidigen. Wir hätten es auch beim Stand von 0:0 probiert“, ließ Kaps, der auch Trainer der U17 von Holstein Kiel ist, wissen.

Inter Türkspor Kiel wird von Daniel Junge im Alleingang besiegt

Der Coup lähmte die Kieler nachhaltig. Zuvor war es die Effektivität der Oldenburger, die sie auf die Siegerstraße geführt hatte. Inter bestimmte die Anfangsphase. Nach einem katastrophalen Fehler im Oldenburger Spielaufbau stand Inters Justin Petersen völlig frei vor Niklas Baeskow, scheiterte aber am OSV-Keeper (14.). Die Gäste hingegen trafen mit dem ersten echten Torschuss: Junge überwand Inter-Torwart Wulf mit einer Bogenlampe zum 1:0 (26.). Doch die Antwort folgte prompt. Nur drei Minuten später glich Krenar Svirca mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball von Jeppe Waschko zum 1:1 (29.).

Inter Türkspor Kiel – Oldenburger SV 3:5 (1:1) Inter: Wulf – Lahu, Akbaba, Svirca, Haye (83. Imasün) – J. Waschko – Baasch (77. S. Waschko), Petersen (63. Schmidtke), Zinkondo, Adesanya – Alija (81. Hamze). Oldenburg: Baeskow – Glosch (62. L. Brunner), Schröder, Freund, Kelting – Papendorf (81. Fe. Severin), Schmidt – Kaps, Junge, Kränzke (66. Goertz) – Fi. Severin. Schiedsrichter: J. Hansen (TSV Drelsdorf) – Tore: 0:1 Junge (26.), 1:1 Svirca (29.), 1:2 Junge (48.), 1:3 Fi. Severin (63.), 1:4 Junge (66.), 2:4 Zinkondo (80.), 2:5 Junge (86.), 3:5 Zinkondo (90.+2) – Zuschauer: 150.

„Wo wir danach waren, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht hier“, ärgerte sich Wulf über Inters verschlafenen Start in die zweite Halbzeit. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff vollendete Junge einen Konter zum 2:1 (48.). „Das ist alles zu einfach. Zwei Torschüsse, zwei Tore“, monierte Inters Coach Liridon Imeri lautstark. Inter verteidigte nun zu luftig, bot dem OSV Räume: Severin Freund erhöhte auf 3:1 (63.), dann folgte der Schlingel-Elfmeter (66.), der Inter kurzzeitig die Spielfreude raubte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inters Justin Petersen (li.) scheitert frei vor OSV-Keeper Niklas Baeskow (re.). © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Die kehrte erst in der Schlussphase zurück, als Grady Zinkondo ebenfalls nach einem Waschko-Eckball per Kopf auf 2:4 (80.) verkürzte. Spannung kam nicht mehr auf, weil Junge auf und davon zog und mit seinem vierten Treffer auf 5:2 (86.) stellte. Zinkondos Tor zum 3:5 (90.+2) blieb reine Ergebniskosmetik. „Oldenburg war brutal effektiv. Gefühlt war jeder Schuss ein Tor“, hakte Imeri die 3:5-Schlappe ab und lenkte den Fokus auf das Kreispokalfinale am Ostermontag gegen Rot-Schwarz Kiel: „Da müssen wir die Fehler abstellen. Im Pokal sollten wir nicht so viele Gegentore bekommen.