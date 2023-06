﻿Squizzato schlägt Kröger: Das sind die ersten Kieler-Woche-Sieger

Kiel. Jeweils sechs Rennen in vier Tagen – nicht eben die maximale Ausbeute. Dennoch brachten die Regatten der drei internationalen Klassen im ersten Teil der Kieler Woche – 2.4mR, 420er und OK – zufriedene Seglerinnen und Segler hervor. Und vier strahlende Sieger, die ersten der 129. Auflage der größten Segelveranstaltung der Welt.

Antonio Squizzato im 2.4mR: Der Genießer

„Es ist einfach großartig, ich genieße diesen Moment“, sagte Antonio Squizzato und strahlte. „Es war sehr schwer mit den Bedingungen, es sind so viele gute Segler hier, allein Heiko (Kröger, d. Red.) mit all seinen Weltmeistertiteln und Paralympics-Medaillen. Deshalb bin ich einfach überglücklich.“

Während seine Podiumskollegen bereits in den Genuss eines Kieler-Woche-Sieges kamen, ist es für Squizzato der erste Triumph. Der zweitplatzierte Belgier Ben van Cauwenbergh, außerhalb des inklusiven Kielboots als Tänzer, Choreograf und Ballettintendant am Aalto-Theater in Essen bekannt, gewann 2010 im Drachen.

Kröger bleibt mit Gesamtplatz drei bei insgesamt 13 Kieler-Woche-Erfolgen stehen. „Wolfgang Hunger einzuholen, ist ja eh illusorisch“, sagte der 57-Jährige schmunzelnd mit Blick auf den Rekordsieger (24 Titel), dessen Klasse 505er wie im vergangenen Jahr nicht am Start ist.

Kröger beschrieb sein Ergebnis als „etwas enttäuschend“, hakte das aber schnell ab. „Bei so wenig Wind passiert viel, und wem am wenigsten passiert, der ist am Ende vorn. Beide sind super gesegelt, sie haben das absolut verdient. Und Dritter zu werden, ist ja nun auch wahrlich kein Untergang“, sagte der Paralympicssieger von 2000 und gab schmunzelnd die Marschroute vor: „Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.“

Squizzato, dem nach einem schweren Autounfall das linke Bein amputiert wurde, bekam zwar keine Krone, aber einen Pokal. Seinen Erfolg führte er vor allem auf intensives Training am Gardasee zurück. „Ich habe viel am Trimm für verschiedene Windbedingungen gearbeitet“, sagte der 49-Jährige, strahlte – und genoss.

Heiko Kröger segelte im 2.4mR-Kielboot auf den dritten Platz. © Quelle: Uwe Paesler

Michal Strumnik in der OK-Jolle: Der „Youngster“

„Schau dir diese Namen an: Greg Wilcox, André Budzien, Fredrik Lööf...“, sagte Michal Strumnik, während er mit dem Finger über die eingravierten Kieler-Woche-Sieger im Wanderpokal der OK-Jollen fuhr. „Und dann ich. Dabei bin ich doch eigentlich viel zu jung!“, ergänzte der Pole lachend.

Mit 40 Jahren ist Strumnik tatsächlich so eine Art „Youngster“ in der OK-Klasse, die vor allem von Erfahrung dominiert wird. Aber es geht eben auch als Einstieger. Und steiler Aufsteiger. „Es ist meine vierte Saison, und es hat sich von Beginn an gut angefühlt“, sagte Strumnik. Sein Erfolgsrezept: „Ich hatte gute Starts und habe mir dann immer ein freies Areal gesucht, immer nach dem Wind geschaut und gute Entscheidungen getroffen.“

Klingt ebenso einfach wie plausibel. Und verwies den Dänen Thomas Gabs („Er war einfach zu schnell“) und Sönke Behrens aus Hamburg auf die Plätze dahinter. Das i-Tüpfelchen auf dem polnischen Triumph: „Das ist meine erste Kieler Woche! Ich wollte schon immer mal hierherkommen“, sagte Stramnik. „Und es war wunderbar, ich werde auf jeden Fall wiederkommen.“

Lysander Winter und Constantin Bötsch: Die WM-Anwärter

Trockenen Fußes gewann die Hamburg-München-Kombo Lysander Winter/Constantin Bötsch den Kieler-Woche-Titel in der Nachwuchsklasse 420er: Am Dienstag gab es in zu schwachen und unsteten Winden am Vormittag und Mittag keine Rennen mehr für die Zweihandjollen. Als das Flaggen-Signal zum Abbruch aller weiteren Wettfahrten gesetzt wurde, klatschte das Duo befreit ab: „Geil, Digger!“

Denn der Triumph vor Amelie Wehrle/Riccardo Honold (Bodensee) und den deutschen Jugendmeistern des Vorjahres, Johann Emmer/Jannis Liebig (Berlin), war ein wichtiger Schritt: Das Team will sich das einzige deutsche Ticket zur Jugend-WM im Dezember in Brasilien sichern – die Kieler Woche war die erste von zwei Ausscheidungsregatten.

„Endlich hat es mal hier in Kiel geklappt. Wir hatten uns gut vorbereitet und zu dieser Regatta unser neues Boot bekommen. Der Speed war von einer anderen Welt, und unsere Starts waren mega“, sagte Winter. „Trotzdem war es eng. Die Top-Teams segeln auch bei diesen trickreichen Bedingungen stabil.“

