CSI Hof Waterkant: In vier Wochen geht es los

Pinneberg. Kein Wunder, dass schon zu Beginn des Jahres Anfragen aus Europa und Übersee an das Veranstalterehepaar Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Christoph Zimmermann gerichtet wurden, wann denn mit einer Fortsetzung dieses besonderen Turniers zu rechnen sei. Der Termin steht jetzt fest: Vom 2. bis 6. August findet das CSI**** Hof Waterkant in Pinneberg statt – 2023 vom Weltverband FEI übrigens als Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 ausgeschrieben! Und Eintrittskarten können ab jetzt erworben werden.

Kein anderes Reitsportevent in Europa an dem ersten Wochenende im August ist sportlich bedeutender oder größer. In sechs Prüfungen werden Punkte für die Weltrangliste verteilt, das CSI ist mit über 300.000 Euro dotiert und allein im Großen Preis von Holstein gibt es 100 000 Euro zu gewinnen. Die Hauptdarsteller auf der Pinneberger Bühne sind selbstverständlich die Reiter und Pferde. Und zwar alle: die Amateure, die einmal vor großem Publikum auftreten wollen, genau wie die Nachwuchsathleten, die sich in der U 25-Tour messen. Ihr sportlicher Höhepunkt ist der U 25-Grand Prix, der mit 10 000 Euro dotiert ist und am Samstagabend stattfinden wird. Darüber hinaus gibt es eine Youngster Tour und eine CSI**-Tour: Das Theurer Trucks Masters Finale findet am Samstagnachmittag statt, die Hindernisse messen die stattliche Höhe von 1,45 Meter und das Preisgeld beläuft sich auf 30 000 Euro und auch das Itzehoer Championat von Holstein wird am Samstag gefeiert. Die Krönung des sportlichen Programms ist die CSI****-Tour: Zwei Qualifikationen, jeweils mit 30 000 Euro und 53 000 Euro ausgeschrieben, führen zum Höhepunkt des Turniers: dem mit 100.000 dotierten Großen Preis von Holstein. Der wurde 2022 von Paul Schockemöhles Bereiter Patrick Stühlmeyer mit dem Selle Français-Hengst Drako de Maugre v. Kannan vor dem Italiener Emanuele Gaudiano mit Wallach Chalou gewonnen.

Perfektes Ambiente

Dass Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Christoph Zimmermann „ihrem CSI Hof Waterkant“ gerne ihre ganz persönliche Note verleihen möchten, ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände erkennbar. So sorgen wunderschöne Blumenarrangements, riesige Sonnensegel, die den Besuchern – im vergangenen Jahr waren es übrigens über 25 000 – Schatten spenden und viele kleine Aufmerksamkeiten für Zuschauer, Reiter, Sponsoren, Pferdebesitzer und Züchter für ein einmaliges, hanseatisches Ambiente. Außerdem gibt eine noch größere Ausstellung mit vielen Lifestyle-Produkten, ausgesuchte kulinarische Köstlichkeiten in den zahlreichen Food-Trucks, Live-Musik, ein Kinderland und zahlreiche Charity-Aktionen.

Das besondere Plus

Sport und Zucht gehören beim CSI Hof Waterkant zusammen: Zwei Mal wurde eine Fohlenauktion veranstaltet – zwei Mal wurden dabei deutschlandweite Preisrekorde für Springfohlen gebrochen und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein. Der Holsteiner und Hannoveraner Verband stellen jeweils ein kleines Lot an Spitzen-Springfohlen – aus elitären Familien mit bester sportlicher Abstammung – die Auktionator Hendrik Schulze Rückamp am Samstagabend an die zahlreichen Interessenten meistbietend versteigern wird. Apropos Zucht: Züchter, die in der aktuellen Saison die Holsteiner Hengste Chinchero – aus der Besitzergemeinschaft Meyer & Fitschen – oder Esmeraldo – aus der Zucht der Familie Meyer – für ihre Stuten benutzt haben, haben zum CSI an allen Tagen freien Eintritt. Genauso wie die Besitzer und Züchter der Pferde, die bei dem Turnier an den Start gehen. Ebenfalls keine Tickets lösen müssen alle Reitsportfans bis 18 Jahre.

