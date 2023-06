﻿„Irgendwie ein Grundstein“: Harald Reinkind und seine Erfolgsgeschichte beim THW Kiel

Kiel. Mit seinem letzten Treffer beim Meisterstück des THW Kiel bestätigte Harald Reinkind einen beeindruckenden Trend: Seit der Halbrechte 2018 von den Rhein-Neckar Löwen nach Kiel wechselte, warf er jedes Jahr mehr Tore für die Zebras. 98 waren es in seiner Premieren-Saison, zuletzt 192. Doch nicht nur deshalb ist der 30-jährige Norweger beim THW längst immens wichtig. Im Interview spricht er darüber, wie er in Kiel sein sportliches Glück fand und welche Rolle er im Umbruch des THW spielen will.

Als der THW Kiel Sie verpflichtete, waren einige skeptisch. Inzwischen sind Sie bester Feldtorschütze, gelten als einer der Spieler der Saison und haben gerade ihren Vertrag bis 2027 verlängert – warum passt es so gut zwischen Ihnen und dem THW Kiel?

Harlad Reinkind: Gute Frage, es passt einfach! Als ich kam, hatte der THW gerade einige schwierige Jahre erlebt. Auch für mich lief es bei den Rhein-Neckar Löwen nicht so, wie ich wollte. Hier habe ich sehr viel Einsatzzeit und Vertrauen von Alfred (damaliger THW-Trainer Gislason, d. Red.) und Filip (Trainer Jicha, d. Red.) bekommen. Wir haben unser Spiel so gestaltet, dass es für mich und alle anderen passt. So ist es eine Erfolgsgeschichte und ich irgendwie ein Grundstein geworden. Darauf – und darauf, dass ich hier so lange spielen darf – bin ich sehr stolz.

Was ist Ihre Aufgabe im THW-System?

Filip möchte, dass wir auch aus weiter Distanz werfen – dazu kann ich meinen Beitrag leisten. Aber man braucht auch Alternativen, um mehr klare Chancen zu kreieren. Deshalb habe ich auch mein Eins-gegen-Eins-Spiel entwickelt. Das nutzen wir aus: Für den Gegner ist es schwierig zu sehen, ob wir aus der Distanz werfen oder Eins-gegen-Eins gehen wollen.

Sie waren mit 30 Jahren und als Weltklasse-Linkshänder in bester Position für einen letzten großen Vertrag. War immer klar, dass Sie in Kiel bleiben?

Es gab Gespräche, aber keinerlei Verhandlungen. Mir gefiel, was der THW in den nächsten Jahren vorhat, und auch das Angebot passte. Also habe ich mich nicht viel umgehört. Ich wollte ja hier bleiben.

Was haben Sie in Kiel abseits vom Handball liebgewonnen?

Ich finde die Nähe zum Meer schön, das vermittelt ein bisschen Heimat-Gefühl. Bei gutem Wetter sind wir gerne am Strand, spielen mit den Kindern (Tobias, 6, und Hedda, 2, d. Red.) im Wasser. Aber die meiste Zeit sind wir entweder komplett weg oder versuchen, zu Hause die Familie zu organisieren. Ich bin gerne beim Fußball- und Handballtraining von Tobias dabei, gebe ihm Tipps und spiele zu Hause noch weiter mit ihm. Nur leider sieht es aus, als würde er mit rechts werfen... (lacht).

Haben Sie sich für die Zeit bis 2027 persönlich noch ein neues Ziel gesteckt?

Siege und Erfolge natürlich, aber daneben möchte ich weiter eine wichtige Figur in dieser Mannschaft sein. Es gibt gerade und auch in den nächsten Jahren einige Wechsel im Kader, wir verlieren Spieler, die lange hier waren. Diejenigen, die bleiben, müssen versuchen, ihre Ideen und Mentalität weiter zu geben. Genau das will ich tun.

Geht es anschließend zurück nach Norwegen?

2027 bin ich 35 – also richtig alt (lacht). Nein, ich muss einfach schauen, wie der Körper mitmacht.

Das letzte Spiel, das Sie verpasst haben, war im Februar 2022...

Im Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen. Aber das war nicht meine Schuld, da war ich in Corona-Quarantäne, das zählt also nicht (lacht). Bis jetzt ist diese Taktung für mich kein Ding, ich hatte viel Glück und keine großen Verletzungen. Aber wir werden auch schauen, wie es für die Familie weitergehen soll. 2027 bin ich neun Jahre in Kiel – zum Trikot unter dem Hallendach fehlt also noch eins. Aber das ist noch weg, es gibt viele Faktoren. Am Ende muss das Gesamtpaket passen.

Und nach der Bundesliga-Karriere geht es zum norwegischen Großprojekt Kolstad?

Ich denke, eher nicht. Meine Eltern kommen zwar aus Trondheim, aber eigentlich ist das nicht mein Zuhause. Wir werden am Ende nach Bergen ziehen. Ob ich da noch Handball spielen werde, kann ich nicht sagen. Aber immerhin sind die jetzt wieder in die erste Liga aufgestiegen – wenn sie sich da ein paar Jahre halten...

Zurück ins Jetzt: Worauf kommt es an, damit der THW erfolgreich bleibt?

Wir müssen die Neuen (Mittelmann Elias Ellefsen á Skipagøtu und Torwart Vincent Gérard, d. Red.) schnell in unser System integrieren, es vielleicht auch an sie anpassen. Generell braucht der THW auch weiterhin gute Neuverpflichtungen. Man sieht, dass andere Mannschaften aufrüsten. Wir dürfen nicht denken, dass jeder immer zum THW kommen möchte, müssen zusehen, dass nicht zu viele gute Spieler zu anderen Vereinen gehen.

Wie geht das?

Ich glaube, dass viele gute Spieler hier sind, lockt auch andere an. Das Finanzielle ist auch wichtig. Die Budgets der anderen Top-Vereine scheinen größer geworden zu sein. Man muss gut wirtschaften und arbeiten. Und wir Spieler können am besten dazu beitragen, indem wir sportlich erfolgreich sind.

Kann der THW Kiel nach den Abgängen von Niklas Landin, Sander Sagosen und Miha Zarabec nächste Saison das Niveau halten?

Klar, es ist immer eine Herausforderung, wenn solche Spieler gehen. Aber viele Stammspieler sind ja noch da. Das wird es für die Neuen und Jüngeren leichter machen. Sie müssen zwar den nächsten Schritt machen, aber nicht direkt 60 Minuten in jedem Spiel spielen.

Nun ist ein Monat Handball-Pause – worauf freuen Sie sich im Sommer besonders?

Wir besuchen Familie und Freunde in Norwegen, von denen ich die meisten seit einem Jahr nicht gesehen habe. Und dann – um ganz sicher Sonne abzubekommen – geht es noch nach Italien und Spanien.

