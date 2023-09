It‘s Derbytime! Wem gehört die Krone zwischen den Meeren?

Liebe Leserinnen und Leser,

an welches der vergangenen 108 Nordderbys erinnern Sie sich am liebsten? Vermutlich nicht an das vorletzte, die höchste Derbyniederlage des THW Kiel aller Zeiten. Minus 13 – ein Desaster. Schon eher an den 29:19-Heimsieg im April, oder? Ein wichtiger Meilenstein der Zebras auf dem Weg zum 23. Meistertitel mit 17 Paraden von Niklas Landin und sieben Toren von Nikola Bilyk.

Viereinhalb Monate später ist alles anders. Einen Tag nach dem 108. Nordderby musste Maik Machulla seinen Stuhl als SG-Trainer räumen, mittlerweile hat der Däne Nicolej Krickau seinen Dienst als Machulla-Nachfolger längst angetreten. Krickau, eine der spannendsten Persönlichkeiten in der Trainerszene, hat vom dänischen Meister GOG Gudme auch gleich Jungstar, WM-Allstar und Champions-League-MVP Simon Pytlick mitgebracht. Der 22-Jährige sagt: „Ich möchte deutscher Meister werden. In dieser Saison.“ Um das Zepter des handballerischen Jungregenten auf der Königsposition muss sich Pytlick allerdings mit dem Kieler Halblinken Eric Johansson streiten. Nur eines dieser vielen Duelle, die ein spannendes, hochklassiges, hitziges 109. Nordderby versprechen.

Wie haben Sie die ersten zwei Wochen Handball in der neuen Saison am Fernsehschirm (oder Laptop oder Smartphone oder Tablet) verfolgt? Uns hat einiges an Kritik des neuen Streamingdienstes „Dyn“ erreicht. Dabei ging es nicht nur um die anfänglichen Login-Wirren, sondern auch um Kritik an den nach Meinung einiger unserer Leser zu wenigen Empfangsmöglichkeiten. Nur bestimmte TV-Marken und ausgewählte andere Wege, um das Dyn-Programm via App zu empfangen – das reicht so manchem Leser nicht. Wir haben noch einmal übersichtlich alle Wege, die zum Fernsehglück führen, aufgelistet (siehe unten). Sie wissen aber: Unseren Liveticker zu jedem Spiel des THW Kiel finden sie immer auch hier.

In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche mit den beiden Topspielen gegen die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen (Sonntag, 15 Uhr). Und allen, die nicht in Flensburg dabei sein können, ein störungsfreies Fernsehbild.

Ihr Tamo Schwarz, THW-Reporter

Zitat der Woche

Man kann sich vorher nicht vorstellen, mit 13 zu verlieren oder mit zwölf zu gewinnen – aber diese Ergebnisse passieren. Dieses Nordderby ist immer leidenschaftlicher Kampf um jeden Zentimeter. Filip Jicha THW-Cheftrainer

Zahl der Woche: 19

Mit 19 Toren führte der Kieler Rückraumspieler Eric Johansson zwischenzeitlich die Torschützenliste der Handball-Bundesliga an, wurde jetzt im Ranking der Feldtore nur von Mads Andersen vom Bergischen HC (20) überholt. 19 Paraden feierte Tomáš Mrkva in der Partie gegen die HSG Wetzlar und strafte alle Kritiker, die nach dem Weggang von Niklas Landin eine Krise zwischen den THW-Pfosten prognostiziert haben, Lügen. In den letzten 19 Nordderbys ging der THW Kiel übrigens elfmal als Sieger vom Feld (7 Niederlagen, 1 Unentschieden), viermal in der Flensburger Campushalle.

Handball im Fernsehen

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN